La historia de amor de Catherine Fulop y Fernando Carrillo: él la engañó el día de la boda y estuvieron casados 4 años

Catherine Fulop y Fernando Carrillo protagonizaron uno de los matrimonios más mediáticos y comentados de la televisión latinoamericana en los años 90, una historia atravesada por el éxito, el amor fulminante y una traición que marcó para siempre la relación.

Para entender el origen de ese vínculo hay que viajar a 1988, cuando la telenovela venezolana Abigail se convirtió en un fenómeno internacional. El éxito fue inmediato y arrollador: la ficción catapultó a ambos actores a la fama y, al mismo tiempo, dio inicio a un romance que rápidamente traspasó la pantalla. El flechazo fue tan intenso como veloz y, poco después, la pareja decidió casarse.

En aquel entonces, Fernando Carrillo era uno de los galanes más codiciados de las telenovelas, mientras que Catherine Fulop comenzaba a consolidar una carrera que prometía un largo recorrido. Tras Abigail, continuaron trabajando juntos en distintas producciones y en 1994 se instalaron en la Argentina para grabar Cara bonita. Ese mismo año, sin embargo, llegó el final del matrimonio: la pareja se divorció y cada uno siguió su propio camino personal y profesional.

Carrilo engañó a Catherine Fulop el día de su boda

Durante los cuatro años que estuvieron juntos, Fulop y Carrillo se convirtieron en una de las parejas más observadas por el público y los medios. Los rumores sobre conflictos e infidelidades circularon con fuerza, pero con el paso del tiempo fue la propia Catherine quien confirmó uno de los episodios más escandalosos de la relación: la traición de Carrillo el mismo día de su casamiento por civil.

Catherine Fulop y Fernando Carrillo

A casi tres décadas de la separación, la actriz recordó ese momento en una entrevista televisiva y reveló que fue el propio Carrillo quien le confesó lo ocurrido. “Fue cuando volvíamos del civil. Nos casamos y cada uno se fue para su casa, en esa época cada uno vivía con sus papás”, contó. Según relató, él le hizo la confesión en la noche de bodas con la intención de “empezar de cero” antes de casarse por Iglesia.

Fulop detalló que la infidelidad ocurrió con una vecina, en el ascensor del edificio donde vivía el actor. “Me contó que fue con una vecina en el ascensor, cuando volvía a su casa. Él supuso que a mí me pasaba como a él, que a cada dos pasos se le regalaban, entonces me lo contó para empezar desde cero”, explicó.

Años después, en 2016, Fernando Carrillo confirmó públicamente el episodio y dio su versión de los hechos. “Tenía 19 años y estaba volviendo a casa después de mi matrimonio por civil; vi a una vecina y nos dimos un agarrón en el ascensor. Cosas de niños, cosas de pendejos”, dijo, minimizando la situación. Incluso intentó justificarse al señalar que la vecina lo venía buscando desde hacía meses y que decidió ser sincero porque quería que el matrimonio durara.

“Esa noche le dije: ‘mi amor, quiero empezar de cero’. Lo hice desde un lugar puro y de amor. Ella me lo perdonó cuatro años”, sostuvo el actor.

La historia de Catherine Fulop y Fernando Carrillo quedó grabada en la memoria del espectáculo latinoamericano como una mezcla de romance de novela, fama temprana y un episodio de infidelidad que, con el paso del tiempo, hoy vuelve a ser noticia el recuerdo de su relación tras los dichos de Carrillo sobre su romance con la ahora presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.