Quién es Fernando Carrillo, el actor que engañó a Catherine Fulop el día de su boda y reveló que Delcy Rodríguez fue su gran amor

Fernando Carrillo, el reconocido actor venezolano que alcanzó la fama internacional con su papel en Abigail y que también fue protagonista de uno de los matrimonios más mediáticos del espectáculo latino junto a Catherine Fulop, volvió a quedar en el centro de la escena en las últimas horas por un capítulo poco conocido de su vida personal: la relación que mantuvo con Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela.

El interés por este vínculo resurgió a partir de la centralidad política que tomó Rodríguez en el escenario internacional, tras el ataque de Estados Unidos al país bolivariano y el arresto de Nicolás Maduro. En ese contexto, medios venezolanos reconstruyeron el romance que ambos habrían mantenido entre 2006 y 2007, cuando se conocieron en Caracas a través de amigos en común.

La relación de Carrillo con Delcy Rodríguez

Según esas versiones, la relación fue breve pero estable y se desarrolló con un bajo perfil, lejos de la exposición mediática. En aquel entonces, Carrillo atravesaba uno de los momentos más altos de su carrera como galán de telenovelas, mientras que Rodríguez comenzaba a consolidarse dentro de la dirigencia política venezolana.

Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez.

Años después, el propio actor se refirió públicamente a ese vínculo y reconoció que estuvo atravesado por fuertes tensiones y prejuicios. “Fue una relación difícil porque tanto del lado de ella le decían que cómo podía estar con una persona como yo, y a mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop”, confesó sin filtros.

Pese a esas críticas, Carrillo destacó las cualidades personales e intelectuales de la actual vicepresidenta chavista. “Delcy es bella, brillante. Es protectora y una lumbrera. Se lee un libro de 500 páginas en una noche”, aseguró, dejando en claro la admiración que sentía por ella.

Hoy, cerca de los 60 años, Fernando Carrillo mantiene un perfil muy distinto al que lo llevó a la cima de la televisión latinoamericana. Fue uno de los galanes más populares de la región gracias a éxitos como Abigail y Rosalinda, y su matrimonio con Catherine Fulop, entre 1990 y 1994, lo convirtió en parte de una de las parejas más icónicas del espectáculo.

Catherine Fulop y Fernado Carrillo.

Sin embargo, en los últimos años su imagen pública se volvió más polémica, especialmente por su abierto apoyo a Nicolás Maduro, a quien llegó a definir como “un gran líder”. Esa postura política marcó un quiebre con parte del público que lo seguía desde sus años de gloria en la ficción.

Carrillo y su matrimonio con Catherine Fulop

Fernando Carrillo y Catherine Fulop fueron una de las parejas más recordadas de las telenovelas venezolanas de fines de los años 80 y comienzos de los 90. El éxito de Abigail los catapultó a la fama y los llevó al matrimonio, aunque la relación terminó en medio de escándalos e infidelidades, incluida una confesada por el propio Carrillo el mismo día de su boda civil.

Catherine Fulop y Fernando Carrillo.

A pesar de ese final, ambos continuaron sus caminos: Fulop rehízo su vida junto a Osvaldo Sabatini, mientras Carrillo transitó una carrera marcada por la exposición mediática y definiciones políticas que hoy lo mantienen en el centro del debate.