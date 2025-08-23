La furia de Susana Giménez por el noviazgo de Lucía Celasco con Nicolás Figal: “Estuvo tiroteando a...”.

El miércoles pasado, el periodista de espectáculos Pepe Ochoa reveló que la nieta de Susana Giménez estaría comenzando una relación con un reconocido futbolista. De esa manera, y manteniendo el estilo enigmático que lo caracteriza, insinuó que Lucía Celasco y Nicolás Figal mantendrían un romance desde hace algunos meses.

En las últimas horas trascendió que Susana Giménez no estaría nada contenta con el supuesto romance de su nieta y el futbolista. Tal como relató el cronista Gustavo Descalzi en A La Tarde (América): “Ella ya tiene una intuición, ya hizo averiguaciones en el entorno, dicen que la noticia no cayó muy bien“.

Según detalló el propio cronista, fue “una celestina” la encargada de acercar a Lucía Celasco y Nicolás Figal. Además, en contra de lo que se había dicho hasta ahora, precisó que el primer encuentro entre ellos ocurrió “en el verano”, justo en la etapa en la que el futbolista “se estaba separando y se estaba tiroteando con dos, una influencer y otra famosísima”.

Después de dar estos datos iniciales, Gustavo Descalzi contó que Susana Giménez pidió: “Averigüen un poco más del chico este”. Y en relación a la falta de confianza de la diva, sumó: “Le llegó el rumor de que Nicolás Figal tiene ‘rayos láser’ y anduvo mirando mucha cosa, entre ellos una famosísima...”.

Así fue la cita de Lucía Celasco y Nicolás Figal

Aunque ya se había hablado del romance entre la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca, hasta ahora no estaba del todo claro cómo se había filtrado la relación. Sin embargo, en los últimos días trascendieron detalles de una cena que ambos compartieron en un exclusivo restaurante frecuentado por reconocidas figuras del espectáculo.

Al referirse a ese encuentro, Pepe Ochoa relató: “Él tiene este mecanismo que no me sorprendió”. Y luego agregó: “Llega él, luego llega ella (...) Se sientan en una mesa”.

Respecto al desarrollo de la velada, más allá de la comida que eligieron, el periodista de espectáculos aseguró que la pareja “estuvieron ahí a los besos”. Sobre esto mismo, remarcó que a Lucía Celasco y Nicolás Figal “los vio todo el mundo”.