Quién es el jugador de Boca que tendría un romance con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

Susana Giménez es la estrella de su familia y la que mantiene un mayor perfil, se conoce a su hija Mecha Sarrabayrouse, quien la acompaña a todos lados a la diva, y poco se sabe de sus nietos Lucía y Manuel Celasco. Ahora es noticia, la nieta de la conductora por su romance con un futbolista.

Susana Giménez y sus nietos

Lucía Celasco siempre tuvo un perfil muy bajo a pesar de nacer en una familia de gran exposición pública. No obstante, su presencia en eventos exclusivos y éxito en la moda, la convirtieron en una figura para las marcas y diseñadores más importantes del mundo.

La nieta de Susana Giménez es modelo internacional y fue la referente de marcas reconocidas del mundo fashion. A pesar de su vida lejos de las polémicas y titulares, esta vez llamó la atención por su romance con un jugador de Boca Juniors.

Lucía, la nieta de Susana Giménez

Quién es el futbolista que empezó un romance con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

En LAM revelaron, a través de un enigmático, el romance inesperado de Lucía Celasco con un futbolista. “Él es tope de gama. Jugador internacional de fútbol. Ella es modelo millonaria por su familia”, comentó Pepe Ochoa.

“La separación de él fue muy escandalosa. Él es jugador y actualmente está en Boca”, agregó a su enigmático. Luego de que intentaran adivinar, Pepa Ochoa reveló: “Él es Nicolás Figal”.

“Nicolás Figal está en un vínculo romántico, empezando algo con Lucía Celasco”, agregó el panelista de LAM.

Nicolás Figal

Asimismo, Pepe Ochoa contó cómo descubrieron el nuevo romance entre la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca: “Se sientan en una mesa, están ahí a los besos, los ve todo el mundo. Y obviamente luego se retiran juntos”.

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez

El futbolista se separó a comienzos de año de su exesposa Flor Fernández, dueña de una cadena de pastelerías y con quien tiene una hija.

En el verano en LAM contaron que el futbolista fue visto con la influencer Belén Negri, pero fueron ellos quiénes desmintieron el romance.

En esta nueva historia, hasta el momento no hablaron los protagonistas.