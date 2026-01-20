La furia de Matías Martin con Eduardo Feinmann y con un cronista: “Vos buscaste que Chiche me diga pel...”

Lo que parecía una metida de pata y cancelación efímeras, terminó teniendo innumerables reacciones y opiniones satélites que continúan hasta hoy. Hablamos de los dichos de Luca Martin en relación a la avanzada edad de Chiche Gelblung. Ahora quien habló fue su padre Matías Martin, quien arremetió contra Eduardo Feinmann y el cronista que consiguió el testimonio de Chiche.

Con respecto a los dichos de Gelblung, quien aseguró que tanto Luca como Matías Martin eran dos “pelotudos”, el conductor dijo que al legendario periodista le guardaba respeto. “A mi hijo se le fue larga y vi la nota y trató de responder con humor y buena onda, a lo último dijo eso, pero no me ofende en lo más mínimo”, aseguró.

No fue el caso de Eduardo Feinmann, de quien consideró que “excedió un límite”. “Pasó la raya. ¿Yo soy un gran tipo y mi hijo es una mierda? No, no. No funciona así“, consideró.

Acerca de si habló con su hijo acerca de lo ocurrido, afirmó y comentó: “Por supuesto, le dije lo que pienso. Se le fue larga y pidió disculpas. Es un hecho totalmente menor. Un ataque de esta naturaleza no me entra en la cabeza”.

“Lo buscaste y lo sabés”

El enojo de Martin quedó más evidente cuando uno el cronista de Puro Show le preguntó: “¿Por qué creés que Chiche dijo eso de que Luca es un pelotudo igual que el padre?“.

Sin saber que estaba hablando con el mismo cronista que abordó a Chiche, respondió: “Porque lo fueron a torear, si él dijo ‘no pasó nada’ diez veces”.

“Me lo dijo a mí”, advirtió el notero. Entonces el locutor repitió lo dicho, pero de manera directa: “Diez veces te dijo que no pasó nada y vos fuiste a buscar que te diga eso y lo lograste. Le terminás preguntando ‘cómo lo calificás’ y te dijo ‘un pelotudo’. No pasa nada. Lo buscaste y lo sabés". En cuanto a Feinmann aseguró que le gustaría aclarar las cosas, pero de manera personal.