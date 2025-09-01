La fuertísima acusación que cayó contra La Voz Argentina tras la eliminación de un participante: “No se puede manipular”

Las polémicas siguen surgiendo mientras que las eliminaciones en “La Voz Argentina” van avanzando. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando una participante del reality utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar un filoso descargo sobre lo ocurrido con su persona.

Se trata de Abril Robledo, una exconcursante de “La Voz Argentina” que llegó desde Merlo (provincia de Buenos Aires) y, rápidamente, se ganó el corazón de muchos. Durante su participación en el concurso de Telefe, la cantante en cuestión formó parte del Team Miranda, pero al final, todo parecería indicar que eso no la favoreció.

Juliana Gattas y Ale Sergi, de Miranda!

El polémico descargo de Abril Robledo, exparticipante de “La Voz Argentina”

En la última emisión de “La Voz Argentina”, Abril Robledo quedó eliminada del reality por decisión del público y, como era de esperarse, las críticas al respecto no se hicieron esperar. Algunos cibernautas dejaron entredicho que Miranda habría descuidado la preparación de la concursante, mientras que otros tantos internautas destacaban que, Telefe eliminó a una de las figuras con mayor talento del certamen.

Tras su llamativa y muy comentada eliminación, la entonces participante de “La Voz Argentina” rompió el silencio mediante un contundente descargo que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el descargo referido, Abril del Team Miranda dijo: “Los resultados a veces sorprenden. Y dicen que cuando uno incómoda, es porque está haciendo las cosas bien. Tal vez por eso era más fácil que mi camino en el certamen termine ahora y no más adelante”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, la exparticipante de “La Voz Argentina” dejó entredicho que Telefe habría programado su salida: “Si fue así, lo tomo como un orgullo, significa que lo que hice tuvo peso, que no pasó desapercibido. Me voy tranquila, porque los resultados no son todo y lo que más importa no se puede medir con votos ni decidir desde una oficina”.

Abril Robledo sobre "La Voz Argentina".

Por último, pero no menos importante, la exconcursante de “La Voz Argentina” concluyó: “No sé si los votos reflejaron realmente todo lo que pasó, pero me quedo con lo más valioso, el amor de la gente. Cada mensaje, cada palabra, cada abrazo, me demuestra que mi voz llegó a donde tenía que llegar. Ese es el verdadero premio y es lo que no se puede manipular. Eso es lo que me da fuerza y me demuestra que este camino recién empieza”.