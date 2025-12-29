La fuerte revelación de Romina Uhrig sobre las adicciones: “Empecé a consumir...”

Romina Uhrig fue participante de Gran Hermano, donde alcanzó popularidad. El reality abre las puertas de la fama, pero muchas veces tiene consecuencias en las personas que no pueden lidiar con la exposición. La exparticipante reveló el duro momento que vivió cuando salió de la casa más famosa del país.

Si bien, la famosa trabaja en los medios y es una de las exjugadoras que logró tener su lugar en programas, en una charla para Se Picó contó lo difícil que fue enfrentar las consecuencias al salir del reality.

Romina Uhrig y su lucha contra las adicciones

“Estuve en un momento mal de mi vida e hice cosas que claramente no estaban bien”, confesó la ex Gran Hermano. “Esperaba los fines de semana para salir y al otro día estaba muy mal”, contó en el programa.

Romina Uhrig reveló que pudo salir de eso gracias a que una de sus hijas (la mayor) la ayudó y porque es “creyente”.

Tras su primera confesión, la famosa habló con Infama y dio más detalles del duro momento que pasó y la llevó a caer en las adicciones: “Fue un momento de caída, de mucho dolor, también puedo decir que creo que el dolor me llevó a hacer cosas”.

“Cuando las nenas se iban con su papá... yo no me podía quedar en mi casa, me tenía que ir de mi casa porque me quedaba llorando muy mal. Todo lo que se dijo de mí tuvo consecuencias muy graves, me hizo meterme en la noche”, contó Romina.

“Fui muy frágil con una persona puntual del medio, que me convidó algo que me dio un momento de alegría, que no quería que se terminara más. Entonces, yo después estaba pensando en el finde porque iba a volver a salir”, agregó entre lágrimas.

“Empecé a consumir pastillas y no quería salir si no tenía eso”, contó la famosa sobre las adicciones. “Lamentablemente no lo pude manejar y es triste porque siempre me creí fuerte y pasé por otras cosas feas (...). Te llevaba a la felicidad, después te queda el vacío”, comentó.

Asimismo, Romina reveló que después de esto estuvo en depresión y con ataques de pánico que la llevaron a ir a un psiquiatra quien la ayudó a salir y sentirse mejor.