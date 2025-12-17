A casi seis meses del final de la última edición de Gran Hermano, los exparticipantes continúan dando que hablar en redes sociales, ya sea por nuevos proyectos laborales, exposiciones mediáticas o cambios físicos que no pasan desapercibidos. En ese contexto, en las últimas horas Juan Pablo Devi volvió a quedar en el centro de la escena tras mostrar el resultado de una cirugía estética en su rostro.

El exjugador, que había sido eliminado pocos días antes de la gran final del reality, contó a través de sus redes sociales que se sometió a una rinoplastía. La intervención tuvo como objetivo modificar la apariencia de su nariz y también resolver algunas cuestiones funcionales.

Fue el propio Devi quien compartió en Instagram un video grabado antes de entrar al quirófano, donde se lo escucha al cirujano plástico decir: “Hoy vamos a cambiar parte de él, para que quede todavía más fachero”.

El ex GH pasó por el quirófano y mostró los resultados.

Según explicó, la cirugía buscó “mejorar la punta” de la nariz, “aclarar la parte respiratoria” y corregir “una irregularidad” que se había generado a raíz de un golpe previo. De este modo, el exparticipante remarcó que no se trató solo de una decisión estética, sino también de salud.

El antes y después del ex Gran Hermano

Gran Hermano 2025: quién es Juan Pablo, el correntino arquitecto que está en búsqueda de otras pasiones

Tras la publicación del antes y después, las reacciones no tardaron en llegar. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el cambio y dejaron comentarios críticos. “¡No Devi! No era necesario”, escribió una internauta, mientras que otra expresó: “Ya eras lindo como eras”.

Frente a los cuestionamientos y a quienes aseguraron que luce irreconocible, Juan Pablo Devi salió a responder. “Gente, es mi nariz de siempre pero mejorada. Ustedes conocieron una nariz golpeada y torcida. Ahora quedó parecida a como fue siempre”, aclaró, buscando llevar tranquilidad y explicar los motivos detrás de su decisión.