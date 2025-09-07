La fuerte reflexión de Cris Morena sobre su primera aparición pública tras la muerte de su nieta Mila: “Les pedí...”

Cris Morena volvió a aparecer en público en medio del doloroso momento familiar que vive. Mila Yakelevich de siete años, murió el pasado 28 de julio en un trágico accidente náutico en Miami cuando estaba en una colonia de vacaciones. La familia sufrió otro golpe que se suma a la pérdida de Romina en 2010.

La famosa productora reapareció en público después de más de un mes en silencio y en refugio con su familia. Cris estaba en Miami acompañando a su hijo Tomás y su nuera Sofía en el doloroso momento de la pérdida de su pequeña hija. Tras volver al país, tomó la decisión de aparecer en el show de Erreway y dijo unas palabras a los presentes.

“Es el cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. Vivan las canciones y viva el amor”, expresó con emoción la productora.

Cris Morena su hijo y nieta Mila Yankelevich.

“Además de todo, quería agradecerles mucho a Erreway porque estoy acá y mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. Gracias”, comentó totalmente conmovida Cris Morena, el evento fue un día antes del cumpleaños de su hija Romina.

Luego de su aparición, la famosa productora dio una entrevista y habló de cómo tomó la decisión de pararse frente al público en medio de tanto dolor.

Cris Morena habló de su aparición pública tras la muerte de su nieta Mila

Cris dio una entrevista al ciclo de streaming de su escuela de arte y expresó por qué decidió aparecer en público en medio del dolor: “También para acompañar a los chicos de Erreway anoche que me costó un poco la decisión, pero no por ello sino porque era enfrentar todo Movistar lleno, maravilloso y acabamos de estar en febrero. Y me parece que pasaron siete años. Claro. Y pasó dos mil años, ¿entendés?”.

En referencia a estar frente al público y recordar la reciente muerte de su nieta de siete años, la productora comentó: “Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía”.

“Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía porque seríamos unos niños un poco… Caprichosos. Digo la rebeldía como acto de vida. Decir: ‘Bueno, no es lo que el mundo me impone’. Yo también tengo mi propio mundo adentro y quiero esto y voy a por esto. En el buen sentido de la palabra“, agregó Cris.

Asimismo, la famosa contó que a pesar del dolor que tiene, le surgieron un montón de ideas en su cabeza: “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana normalmente, quizá muy triste todavía. Bueno, no sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total".