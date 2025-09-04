Cris Morena hizo su primera aparición pública y conmovió con sus palabras: “Romina está con Mila”

Después de la lamentable muerte de su nieta Mila, Cris Morena hizo su primera aparición pública sobre un escenario y, como es de suponer, conmovió al momento de dar un significativo discurso.

Más exactamente, Cris Morena sorprendió a todos con una aparición repentina en el más reciente show que la banda Erreway realizó en el Movistar Arena.

La vez que Cris Morena cantó en público con su nieta Mila: así fue su última aparición pública.

Qué dijo Cris Morena sobre Romina Yan y Mila Yankelevich

Luego de sorprender a los presentes con su aparición, Cris Morena se apoderó del micrófono y ofreció un significativo discurso lleno de mucho amor. En principio, la actriz expresó: “Qué maravilla, qué noche mágica, única, irrepetible y maravillosa”.

Luego, Cris Morena siguió: “Es el cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. Vivan las canciones y viva el amor”.

En ese contexto, Cris Morena mencionó a Romina Yan y a Mila Yankelevich con estas palabras: “Además de todo, quería agradecerles mucho a Erreway porque estoy acá y mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. Gracias”.

Cris Morena con Gustavo Yankelevich y los hijos que tuvieron en común.

Cabe aclarar que, al momento de mencionar el nombre de su hija y nieta, a Cris Morena se le hizo un nudo en la garganta que, sin duda alguna, no pasó desapercibido, pero ella de manera profesional respiró profundo y siguió.

“A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban, Rebelde Wey es amor, es pasión y explota. Son esas ganas locas de vivir la vida”, reflexionó Cris Morena.

Llegó Cris Morena a show de #Erreway

“Estoy acá. Mañana es el cumple de Romina que está con Mila” 😥🤍 pic.twitter.com/p4aF67MrDe — Guido Zaffora (@GZaffora) September 5, 2025

Por último, pero no menos importante, Cris Morena expresó: “Rebelde Wey me hizo rebelde desde lo cómodo, y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino un acto de encontrar nuestro propio camino. No conformarse nunca con lo que el mundo imponga”.

Con tal discurso, Cris Morena dejó su huella en el Movistar Arena después de enfrentar una dolorosa pérdida en su familia.