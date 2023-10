La fuerte reacción de Jorge Rial al noviazgo de More con un preso de Batán: “Me da mucha vergüenza verla así”

Morena Rial fue noticia hace pocos días luego de que se conocieran imágenes de ella visitando a quien sería su nuevo novio, Agostino Carriño, en la cárcel de Batán. Desde el programa Poco Correctos hablaron con Jorge Rial y le consultaron por su relación actual con su hija y su nieto.

Recordemos que Rial y su hija protagonizaron este año un fuerte ida y vuelta que duró varias semanas y donde Morena reveló detalles de su vida junto al conductor tras conocerse que el periodista ya no iba a ayudar económicamente a la mediática. El conflicto fue tal que hasta se llegó a hablar sobre la posibilidad de que Jorge pidiera la custodia de su nieto.

More y Jorge Rial Foto: instagram

Qué dijo Jorge Rial sobre su relación con su hija More

“Hablé el otro día con ella, creo que se va a vivir a Córdoba otra vez, eso es todo lo que sé”, comenzó Rial a explicar sobre su situación familiar.

Luego, sobre las imágenes que se conocieron hace poco de Morena en el penal visitando a quien sería su pareja, el periodista confesó: “Con respecto a las imágenes, nada. Lo lamento mucho. A mí me da mucha vergüenza verla en esa situación, pero bueno, es grande”.

“Ella elige hacia qué lado ir, no me gustan ese tipo de compañías y yo en ese sentido me cuido un poco ¿viste?”, sumó.

Sobre su nieto, Rial contó: “Yo hablo todos los días con Fran, Fran está con el padre, está con los abuelos, hablo, hay una distancia prudencial, que me parece que nos hace bien a todos. A ella también”.

“Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, ella calculo que estará bien en ese mundo, para mí marginal, a mí no me gusta, pero es una elección de ella. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí, no me afecta a mí, no hay ningún problema, se tiene que hacer... ella es grande”, cerró el periodista.