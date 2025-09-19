La fuerte denuncia de la hermana de María Fernanda Callejón que desató la interna familiar: “Me arrastra...”

Sandra Callejón fue entrevistada en la más reciente emisión de Intrusos debido a las polémicas declaraciones que hizo María Fernanda Callejón en su contra. Puntualmente, la segunda puso en duda el robo que sufrió la primera en su casa de Carlos Paz y, además, dejó entredicho que esta le habría querido robar protagonismo durante el estreno de la obra Viudas e Hijas.

Ahora bien, como era de esperarse, el equipo de Intrusos le mostró a Sandra Callejón las declaraciones completas que hizo su hermana y, quebrada en llanto, esta expresó: “Me parece de muy mal gusto lo que dijo, con malicia, muy desafortunado”.

María Fernanda Callejón encantó con su foto en Instagram

No obstante, la hermana de María Fernanda Callejón advirtió: “Yo no voy a exponer nada porque todo el mundo sabe que me da vergüenza ajena cuando se exponen cosas privadas de la familia”.

Las internas en la familia Callejón quedan expuestas: ¿Qué dijo Sandra?

La mediática enfatizó durante el móvil con Intrusos lo siguiente: “Lo que hace no está bien. Esto me arrastra al barro, a tener que exponer cosas privadas de mi familia”. No obstante, Sandra comentó que las internas familiares no son novedad, puesto que es un tema que ha estado dilatándose de manera interna por mucho tiempo.

Incluso, para ejemplificar ese punto, Sandra Callejón recordó: “Cuando Fernanda vino a hacer temporada acá (Carlos Paz), yo me acomodé para poder ver a mi sobrina. Todo bien, felices. Dos veces lo vio a papá en tres meses de temporada, pero bueno, se fue contenta. Después pasó todo lo de Ricky. Entonces, un Día del Padre que yo le pongo ‘feliz día’ a mi ex cuñado, ella estalló”.

Luego, Sandra Callejón retomó los señalamientos públicos que hizo Fernanda y, en ese sentido, indicó: “No sé de dónde saca todo lo que habló, qué tiene que salir con el tema de mi papá. No quería calentarme, somos tanas, somos picantes, pero esto tiene un límite”.

Sandra y María Fernanda Callejón.

Por último, pero no menos importante, la hermana de Fernanda Callejón le dedicó unas palabras a través de la pantalla de América TV: “Que aproveche que le está yendo bien en su profesión, que sea feliz y tenga paz”.