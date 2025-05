La foto íntima de Coti Romero con guiño para Franco Colapinto que despertó rumores de romance.

A un mes de anunciar oficialmente su separación de Nacho Castañares, Coti Romero volvió a acaparar la atención con una decisión que sorprendió a todos. Fiel a su estilo decidido y sin filtros, la ex Gran Hermano dejó entrever un nuevo interés amoroso: se trata de Franco Colapinto, el joven piloto argentino que está brillando en el automovilismo internacional y que se ganó la admiración del público.

La correntina no dudó en manifestar su atracción, generando revuelo en redes y dejando abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida sentimental.

La indirecta de Coti Romero para Franco Colapinto

A través de su cuenta oficial de Instagram, Coti Romero compartió una historia mostrando parte de su rutina matutina. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue el contenido en sí, sino un detalle que no pasó desapercibido: en la televisión, se podía ver claramente una conferencia de prensa de Franco Colapinto.

Este guiño no tardó en generar rumores sobre un posible interés de la influencer en el piloto argentino, quien actualmente está soltero y, según se sabe, no cierra la puerta a nuevas oportunidades amorosas. ¿Nace una nueva pareja del mundo del espectáculo y el deporte? Solo el tiempo lo dirá.

Un dato no menor que sumó aún más picante a esta historia es que Coti Romero es fanática de River Plate, mientras que Franco Colapinto ha declarado públicamente su amor por Boca Juniors. Sin embargo, esa histórica rivalidad futbolera no parece ser un obstáculo. Después de todo, cuando se trata de amor, no hay clásicos que valgan ni camisetas que separen: si hay conexión, no existen rivales que puedan frenarlos.

Franco Colapinto se prepara para correr este fin de semana en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1, que tendrá lugar en el icónico circuito de Imola, en Italia. La competencia está prevista para el domingo 18 de mayo a las 15:00 (hora local), es decir, a las 10:00 en Argentina.

El piloto Franco Colapinto (Alpine) durante una rueda de prensa en el circuito Enzo y Dino Ferrari previo al Gran Premio de Emilia Romaña de la Fórmula Uno, en Imola, Italia, el jueves 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Luca Bruno)

Este será un momento histórico para el joven piloto argentino de 21 años, ya que hará su debut oficial como corredor titular del equipo Alpine, en reemplazo de Jack Doohan. Hasta ahora, Colapinto se desempeñaba como piloto de pruebas y reserva, pero fue ascendido para disputar al menos las próximas cinco fechas del campeonato con la escudería.