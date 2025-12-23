La familia de Christian Petersen rompió el silencio por primera vez y habló sobre su situación

En medio de un fuerte hermetismo, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el estado de salud de Christian Petersen, quien permanece internado en un hospital de San Martín de los Andes. Tras varios días de silencio, el entorno familiar del reconocido chef decidió romper la reserva y llevar tranquilidad respecto a su evolución.

Christian Petersen

La familia de Christian Petersen habló

La información fue dada a conocer por Carla Chiarandini, periodista de América TV en Bariloche, quien habló con personas cercanas a la familia y lo contó al aire en A la Tarde. “Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar”, explicó la cronista, antes de compartir el dato central: “Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”.

Estas declaraciones se conocieron luego del comunicado difundido por la Asociación de Guías de Montaña, que salió a aclarar versiones que circularon en distintos medios.

La palabra de los guías que estaban con Christian Petersen en la excursión

En el texto, la entidad aseguró que “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado”. Además, detallaron que durante la actividad hubo un episodio de tensión: “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.

¿Van a trasladar a Christian Petersen a Buenos Aires?

En cuanto a un eventual traslado a Buenos Aires, desde el entorno del chef indicaron que por el momento esa posibilidad no fue evaluada y remarcaron que Petersen deberá cumplir un período de reposo.

Por otro lado, la situación sumó un nuevo capítulo mediático luego de que Fernanda Iglesias revelara en El Trece los resultados de los estudios toxicológicos realizados al cocinero. Según contó la panelista, Petersen “tuvo que ser sedado porque estaba alterado” y fue trasladado primero al hospital de Junín de los Andes y luego a San Martín de los Andes. En ese contexto, aseguró que los análisis dieron positivo de cocaína y MD, sustancias que, según remarcó, implican un alto riesgo en actividades de alta montaña.

“Hay familiares que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda”, sostuvo Iglesias, poniendo el foco en el peligro que representa el consumo de drogas en este tipo de contextos.

Mientras continúa internado y en recuperación, el caso de Christian Petersen sigue generando repercusiones tanto por su evolución médica como por las distintas versiones que se fueron conociendo en los últimos días.