La dura confesión de un exparticipante de Gran Hermano a un año de su salida: “Un fracasado”

No hay dudas de que Gran Hermano es el reality más exitoso del mundo. El programa de convivencia y aislamiento cautiva a la audiencia por meses generando fanatismo por los participantes que ingresan al juego con el fin de hacerse conocidos.

En el país, Santiago del Moro lleva su tercera edición en la conducción, antes fue Jorge Rial. Entre los participantes que pasaron por el programa algunos lograron mayor popularidad que otros, al igual que muchos trabajan en los medios de comunicación y con marcas.

Gran Hermano

El sueño de toda persona que pasa por las puertas de Gran Hermano es lograr visibilidad y trabajar de eso. Sin embargo, muchos no lograron el objetivo y eso también les genera tristeza.

El exparticipante de Gran Hermano que confesó su difícil vida después del programa

Un participante del reality de la edición anterior abrió su corazón y contó cómo es su vida a casi un año del fin de esa temporada Mauro Dalessio ingresó en la segunda parte del programa y si bien logró alcanzar seguidores en redes sociales, no trabaja en los medios.

El exparticipante contó sobre su presente: “¿Cómo me afectó Gran Hermano? A lo largo de este año lloré, reí, salí, me puse de novio, corté, la pasé mal, trabajé, no hice nada".

“Pero sin dudas, les voy a ser sincero, me siento un fracasado. Siento que me dieron una oportunidad y no la pude aprovechar, estos últimos meses me replanteé un montón de cosas personales mías, como sentirme insuficiente, incapaz”, reflexionó Mauro.

Luego, el exparticipante comentó sobre su estado anímico: “Me pregunto qué es lo que me gusta y no me lo sé contestar. Si bien viví cosas inolvidables y buenísimas, toqué fondo, no me encuentro, estoy perdido, no sé qué hacer”.

Mauro de Gran Hermano

“Estoy buscando trabajo de lo que hacía antes, de marketing. Me he alejado de las redes sociales por el miedo al fracaso, que me persiguió toda mi vida, recién ahora estoy retomando", agregó Mauro.

Asimismo, el ex Gran Hermano quiso dejar una lección de vida y expresó: "Es preferible equivocarse y hacer, lo más importante es hacer, si vos hacés, las cosas terminan saliendo".

“Yo me tengo que mentalizar de vuelta de esa manera, aunque sea haciendo este video de mierd*, no hay nada peor que no animarse y quedarse con la duda“, cerró su descargo Mauro.