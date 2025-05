Se filtró un escandaloso audio de Chiara Mancuso contra la producción y podría abandonar Gran Hermano 2025: “Se cagaron en mí”

Este miércoles, la casa de Gran Hermano vivió uno de sus momentos más impactantes de la temporada. En un giro inesperado, ocho exjugadores regresaron al reality, generando una verdadera revolución entre los participantes actuales, que no pudieron disimular su sorpresa, incomodidad y emoción.

La reaparición de estos viejos conocidos desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los fanáticos celebraron y criticaron por igual la decisión de la producción. La convivencia, ya tensa de por sí, entró en una nueva fase de estrategias, alianzas rotas y emociones a flor de piel.

Noche llena de sorpresas en Gran Hermano

En medio de este clima cargado, Santiago del Moro sorprendió con un anuncio inesperado: este jueves uno de los ingresados deberá abandonar la casa de Martínez, lo que generó incertidumbre total entre los jugadores y dejó a los espectadores completamente desconcertados.

Quién se irá de Gran Hermano 2025 por la puerta giratoria

En las últimas horas, comenzó a circular un video donde se ve a Chiara Mancuso visiblemente molesta con la producción de Gran Hermano. Los fanáticos del reality de Telefe no tardaron en teorizar sobre los motivos de su enojo, y muchos coinciden en que podría estar relacionado con la decisión de Selva, quien la eligió para jugar juntas, impidiéndole así competir junto a su gran amigo Ulises.

Hace apenas unos minutos, el conductor del ciclo generó aún más expectativa al compartir una historia en sus redes sociales. “Gran Hermano. Bye. 21.45”, escribió junto a una imagen en la que se observa una puerta abriéndose, agregando misterio al inminente anuncio de una salida.

Quién se irá de Gran Hermano 2025 por la puerta giratoria.

Aunque todavía no hay una confirmación oficial, todas las especulaciones apuntan a que Chiara sería la elegida para abandonar la competencia, a pesar de que también entraron Andrea Lázaro, Santiago “Bati” Larrivey, Martina Pereyra, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Jenifer Lauría y Luciana Martínez.

El enojo de Chiara Mancuso con la producción de Gran Hermano 2025

Recientemente, Chiara protagonizó un fuerte escándalo dentro de la casa de Gran Hermano que no pasó desapercibido para los fanáticos del reality. Visiblemente alterada, la participante expresó toda su indignación frente a las cámaras y apuntó directamente contra la producción del programa, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre su posible salida.

“Me quiero ir sin perjudicar a Selva. A Selva no la enchastren”, reclamó Chiara con firmeza, dejando en claro su intención de no afectar a su compañera pese al conflicto. Sin filtros, continuó: “Literalmente, es una tomada de pelo“, y su bronca fue en aumento con una frase contundente: ”Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo. Es una vergüenza. Se recontra cag... en mí y esto deciden. O sea, es un papelón. Que yo ahora tenga que abandonar por ese motivo es un papelón, literalmente“.

Sus declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos seguidores del ciclo se manifestaron a favor de la jugadora, mientras otros cuestionaron su actitud. En cualquier caso, el clima dentro de la casa está más tenso que nunca.