La drástica decisión que tomó la China Suárez con su hijo Amancio tras el escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara

Este viernes por la tarde, tras el episodio entre Mauro Icardi y sus hijas y en medio de los insultos que Wanda Nara le dedicaba a través de Instagram, la China Suárez tomó una determinación respecto a su hijo Amancio Vicuña, quien la había acompañado a buscar a las niñas.

Cuando Icardi se dirigió a la confitería del edificio donde reside Wanda para compartir una merienda con su hija mayor y los hijos que tuvo con Maxi López, la China decidió retirarse del lugar y regresar a su casa junto a Amancio para descansar, según relató Ángel de Brito.

“Siesta de viernes pegaditos”, escribió en sus redes junto a una tierna foto con su hijo. Más tarde, compartió una imagen disfrutando de unas medialunas.

El detrás de escena de un nuevo capítulo del “Wandagate”

Ángel de Brito detalló a qué se debía la furia desatada por Wanda mediante su cuenta de Instagram. La conductora accedió a poner un freno al conflicto y que sus hijas merienden con su papá, luego de que este las retire del colegio. Pero, como una de las nenas estaba enferma, Wanda propuso que el encuentro se haga en su departamento, mientras ella continúa en Italia.

El caso es que Mauro retiró a la nena que sí fue al colegio... con la China Suárez, desoyendo la única condición que se le había planteado para la revinculación.

Icardi terminó merendando en el edificio de Wanda, pero no en el departamento, sino en el bar interno. La China, por su lado, se fue a su departamento a dormir la siesta con Amancio.

“La orden judicial decía que podían estar solos con el papá merendando. Mauro fue con La China al colegio. Isabella llegó a la casa y se puso a llorar en un sillón. Quiere estar con el papá pero sola”, comentó De Brito.

Y agregó: “Las nenas no quieren compartir con la novia del padre, lo quieren ver solas. La China no quería que Mauro entre a lo de Wanda, por eso solo llegó hasta el hall. Wanda, desde Como, autorizó y prestó un departamento para que no se encuentren en un lugar público”. Otra duda que se planteó el periodista es por qué Icardi no entró al departamento de Wanda: “¿Por pedido de la China?“.