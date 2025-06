Wanda Nara culpó a la China Suárez de frustrar la revinculación entre Icardi y sus hijas: “Zorra hija de p...”

Después de decena de idas y vueltas, Mauro Icardi iba a reencontrarse con sus hijas este viernes. Para hacerlo, debía cumplir con algunas condiciones o, mejor dicho, con una sola: no debía estar su novia, la China Suárez.

En la noche, sin filtros, Wanda Nara subió unas historias yendo directamente al hueso de la actriz, a quién responsabilizó de que se frustrara el ansiado encuentro.

La furia de Wanda contra de la China

“Otra revinculación que esta zorra hija de p*** arruina”, dijo sin ningún eufemismo la empresaria. El mensaje recuerda aquel que había escrito en 2021, (“Otra familia que te cargaste por zorra”) cuando comenzó el “Wandagate”, luego de que se enterara de la relación entre su ahora exmarido y la China.

Pero ese no fue el último mensaje. El siguiente fue con munición mucho más gruesa. “Cada lágrima de mis hijas la vas a pagar. Hija de p***! ¿Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? ¿Y hacés que mi hija más chica no pueda merendar con su papá?. Mala persona!”, escribió Wanda.

El detrás de escena de un nuevo capítulo del “Wandagate”

Ángel de Brito detalló a qué se debía la furia desatada por Wanda mediante su cuenta de Instagram. La conductora accedió a poner un freno al conflicto y que sus hijas merienden con su papá, luego de que este las retire del colegio. Pero, como una de las nenas estaba enferma, Wanda propuso que el encuentro se haga en su departamento, mientras ella continúa en Italia.

El caso es que Mauro retiró a la nena que sí fue al colegio... con la China Suárez, desoyendo la única condición que se le había planteado para la revinculación.

Icardi terminó merendando en el edificio de Wanda, pero no en el departamento, sino en el bar interno. La China, por su lado, se fue a su departamento a dormir la siesta con Amancio.

“La orden judicial decía que podían estar solos con el papá merendando. Mauro fue con La China al colegio. Isabella llegó a la casa y se puso a llorar en un sillón. Quiere estar con el papá pero sola”, comentó De Brito.

Y agregó: “Las nenas no quieren compartir con la novia del padre, lo quieren ver solas. La China no quería que Mauro entre a lo de Wanda, por eso solo llegó hasta el hall. Wanda, desde Como, autorizó y prestó un departamento para que no se encuentren en un lugar público”. Otra duda que se planteó el periodista es por qué Icardi no entró al departamento de Wanda: “¿Por pedido de la China?“.