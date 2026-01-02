La devastadora noticia que recibió Daniela Christiansson tras el nacimiento de Lando, su segundo hijo con Maxi López

La llegada de Lando coronó un 2025 inolvidable para Daniela Christiansson. El nacimiento de su segundo hijo, fruto de su relación con Maxi López, marcó un momento de profunda alegría y emoción.

Elle, la primera hija de Christiansson y López nació el 31 de marzo. Foto: Daniela Christiansson / Instagram

No obstante, tras celebrar públicamente este acontecimiento y agradecer las muestras de afecto recibidas en redes sociales, la modelo optó por realizar un posteo de tono más reflexivo para referirse a una situación que le generó un profundo pesar.

El triste mensaje de Daniela Christiansson tras haber parido a su segundo hijo

“He estado siguiendo las noticias y, aunque estoy completamente en mi burbuja de bebé, me siento profundamente conmovida y con el corazón roto por lo que pasó en Crans-Montana, un lugar lleno de recuerdos de mi infancia. Tener a mi recién nacido en brazos desde el 31 de diciembre me hace sentir aún más agradecida por cada respiración, por cada momento”, manifestó.

La modelo aludió a la tragedia ocurrida en un bar de un reconocido centro turístico de esquí en su Suiza natal, donde un incendio desatado durante los festejos de Año Nuevo dejó un total de más de 45 personas fallecidas y al menos 115 heridas.

A modo de cierre, Daniela compartió una reflexión cargada de sensibilidad: “La vida es frágil. Mis pensamientos y oraciones están con todas las familias y seres queridos”.

El hecho generó una fuerte conmoción en toda Europa. El jueves 1° de enero, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó lo sucedido como “una de las peores tragedias del país” y lo definió como “una desgracia de una magnitud desconocida”.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el incendio se habría iniciado cuando un joven, subido a los hombros de un amigo, encendió una bengala y una chispa tomó contacto con el techo del local, provocando el fuego. El episodio evocó de inmediato el recuerdo del incendio de República Cromañón ocurrido en Argentina el 30 de diciembre de 2004, aunque con un contexto y dimensiones diferentes.

Por estas horas, las autoridades suizas continúan trabajando para establecer con precisión el alcance del desastre y avanzan en la investigación para esclarecer las responsabilidades y las causas del siniestro.