El año terminó con la más linda noticia para la familia de Maxi López y Daniela Christiansson, que le dieron la bienvenida a Lando, su segundo hijo y quinto para el exjugador argentino.

La familia López Christiansson con el nuevo integrante

“¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo ¡Muy feliz año para todos!“, escribió Maxi en un posteo con el que anunció el nacimiento.

En el carrusel de fotos incluyó varias con todos sus hijos, su paso por Masterchef e incluso una con Wanda Nara, durante la gala de la los personajes del año de Gente. El comentario de Wanda en dicha publicación se llevo miles de likes. ¿Comenzó la “operación regreso a la Argentina”?

El tierno comentario de Wanda Nara por el nacimiento de Lando

La llegada a Masterchef como participante de Maxi López fue una sorpresa y un éxito en cuanto a la química y gracia en los intercambios con su exesposa. En ese marco, han tenido conversaciones picantes y también profundas.

El mensaje de Wanda sobre el nacimiento de Lando

En una de esas oportunidades, la conductora aseguró que iba a “convencer a la sueca”, Daniela Christiansson, actual pareja de Maxi, de venir a la Argentina para que el exfutbolista pudiera estar cerca de todos sus hijos.

Este miércoles, comentó una tierna frase en el posteo de Maxi, que parece abrir la puerta a “la mudanza”. “Bienvenido a la familia, Lando. Tus hermanitos te esperan en Argentina”, escribió.

Por otro lado, el exfutbolista anunció que se alejará de las redes durante un tiempo para concentrarse en su familia. No obstante, se mostró ansioso por lo que viene en OLGA, donde estará trabajando durante un programa en el verano. “Ya nos vamos a estar viendo muy pronto en OLGA y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen”, escribió.