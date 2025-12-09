Maxi López se cansó y reveló lo que más le molesta de Wanda Nara: “Me sacaste de quicio”

La historia de Wanda Nara y Maxi López vive una nueva etapa y atrás quedaron los conflictos mediáticos y en la Justicia por sus tres hijos tras su divorcio. La expareja conquista al púbico de MasterChef Celebrity con sus intercambios divertidos y de trapitos al sol en el reality. La famosa es la conductora y el exfutbolista, uno de los participantes más queridos.

El exdeportista está demostrando una nueva etapa en su vida y es uno de los favoritos no solo en la pantalla, sino que en las redes sociales. Durante años, la expareja no tuvo buena relación y tuvieron escándalos mediáticos por sus hijos.

Wanda Nara y Maxi López compartieron un emotivo momento en "MasterChef Celebrity". (Instagram @wanda_nara).

Ahora muestran su nueva relación de buena onda y se tiran algunos palitos en el programa. Maxi López volvió a formar una familia con Daniela Christiansson y tiene una hija, y un bebé en camino.

Maxi López reveló lo que le molesta de Wanda Nara y la mandó al frente

En una nueva edición de MasterChef, el exdeportista recordó su matrimonio y mandó al frente a Wanda Nara. El intercambio comenzó cuando Maxi hizo dupla con Susana Roccasalvo y su ex gritó las indicaciones.

“El timbre de voz de Wanda es muy agudo. Muchos años escuchando ese timbre. No lo quiero más”, comentó Maxi López con ironía.

Luego, Wanda se acercó a la isla y lanzó: “Vos tenés una paz, una tranquilidad que nada te saca de quicio”. Ante esto, Maxi López retrucó con humor: “Wanda, por 10 años me sacaste de quicio. Ahora déjame estar tranquilo, por favor”.

“Sí, pero mirá el tiempo, allá, arriba, te quedan 15 minutos”, le respondió la conductora.

Después, Wanda le preguntó por la dupla con su compañera del reality: “Ella dijo que dominaba, elegiste vos pata y muslo. Me acaba de decir que ella manejaba el plato”.

“No, con las mujeres es así: vos tenés que hacerle pensar que manejan, pero en realidad no manejan. Y después te secan, como el pollo”, comentó picante Maxi.

Ante esto, Wanda respondió: “No sé, para mí manda ella igual”.