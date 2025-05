La China Suárez habló de su embarazo con Mauro Icardi: “Mi gran pasión es ser madre”

La China Suárez es de las personalidades más discutidas en la industria del entretenimiento argentino. Sus romances con algunas personalidades como Benjamín Vicuña o David Bisbal la han realzado en todos los medios de comunicación.

Ahora bien, su relación más comentada hasta la fecha es la que tiene con Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara. Luego de tener un “affaire” en 2021, la pareja se dio una nueva oportunidad y han disfrutado al máximo de los viajes, salidas con amigos y citas románticas.

"Un viaje fugaz, hermoso y especial… No por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla… Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos… doy Fe“, aseveró el futbolista en sus redes sociales sobre su viaje con Suárez por Milán.

El millonario vuelo de urgencia de Mauro Icardi y la China Suárez a Milán: cuánto les salió y por qué viajaron

Este romance, que fue confirmado a principios de 2025, crece a pasos agigantados. Durante su último viaje a Miami se habrían comprometido y se habló de la posibilidad de tener hijos en común, lo que dio pie a que el periodista Gustavo Méndez le realizara una entrevista.

La China Suárez y sus planes a futuro con Mauro Icardi

La China Suárez dio detalles de su vida personal con Mauro Icardi en una entrevista con Gustavo Méndez en la TV Pública. Ahí, el periodista le consultó si estaba abierta a la posibilidad de tener otro bebé y de casarse con el futbolista.

“Dijiste ‘yo no le puedo prometer casamiento a ningún hombre de mi vida”, recordó el periodista sobre la respuesta que dio la actriz en el pasado. “Es verdad, yo dije eso. Viste que no miento. Yo dije ‘¿para qué me voy a casar si después divorciarse es un lío?’ yo pensaba así“, añadió. Ahora, no descartó la posibilidad de pasar por el altar con el futbolista. ”Debe tener que ver con la madurez", explicó.

Mauro Icardi y la China Suárez

Ante la pregunta de tener otro hijo, esta vez con el deportista, la China Suárez se sinceró. Como respuesta, la actriz reconoció que si bien está descartado por el momento, no cerró totalmente la posibilidad de tener un bebé con Mauro Icardi.

“Por ahora estoy bien”, confesó. “Somos muchos. No sé, no es que descarto y digo ‘nunca más quisiera tener hijos pero 3 es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta”, aseguró. “Pero a mí me encanta, yo te diría que mi gran pasión es ser madre”, concluyó.