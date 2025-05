La China Suárez destrozó sin filtros a Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña: “Son dos...”

El escándalo del WandaGate sigue vigente hace muchos años y volvió a estallar todo cuando Wanda Nara se separó de Mauro Icardi. Luego el futbolista confirmó su relación con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021.

La pareja del momento está en el ojo público y su viaje a Turquía junto a los tres hijos de la actriz: Rufina, la que tuvo con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los dos que tuvo con Benjamín Vicuña. Esto desató un escándalo, ya que el futbolista no ve a sus hijas con Wanda Nara.

Ante la oleada de críticas que recibió, la China Suárez hizo un fuerte descargo y se peleó con Yanina Latorre según los mensajes que se filtraron. En medio de la discusión entre ellas, la actriz apuntó sin filtros contra los padres de sus hijos.

La China Suárez, Nicolás Cabré y Rufina

La China Suárez apuntó contra Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

En LAM, Yanina leyó la picante conversación que tuvo con la China Suárez en donde se dijeron de todo. “Estás todo el día pelotudeado. No servís para nada”, le dijo la actriz a la panelista. “Jaja, laburo y no sabés lo bien que me va. La que pelotudea sos vos, todo el día subiendo fotitos con el último gar...’, le respondió Yanina.

La China Suárez, Benjamín Vicuña y sus hijos

“Sí, ahora estoy de vacaciones’, le respondió la China Suárez. ”Entonces le pongo ‘vivís de vacaciones’. Porque convengamos que desde que está con Icardi...”, contó su respuesta la panelista de LAM.

“Cómo te arde, cómo te arde a los que me gar...”, le dijo la China. “A mí no me arde nada, yo tengo la vida resuelta, vos no, vivís de prestado‘, le respondí. Porque la verdad nada es de ella”, contó Yanina sobre su respuesta.

“Querías ser botinera, te llegó tarde, se está por retirar”, agregó Yanina en su mensaje a la China. “Nadie me mantuvo, era mi marido. ¿Querés que te explique lo que es la sociedad conyugal? Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. Porque encima te reitero: es de prestado", apuntó Yanina.

Ante esto, la actriz no se guardó nada y tiró unos palitos a sus exs y padres de sus hijos: “Sí, porque antes estuve con ratas, y no me casé“.

”Se ve que Cabré y Vicuña son dos ratas“, sumó Yanina a la respuesta de la China sobre los padres de sus hijos.