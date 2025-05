La China Suárez tuvo un día de “liberación”. Puso una cajita de preguntas en Instagram y se dispuso a responder tanto los buenos como los pésimos comentarios que le fueron llegando. Yanina Latorre se refirió a la acción de la actriz asegurando que salió a hablar porque “el plan macabro le salió mal”. Y la China no se lo dejó pasar.

La captura de Yanina Latorre

“¿Por qué no se hizo la picante cuando dio la nota?“, se preguntó Latorre en sus historias. “A la nipona la están matando desde el fin de semana y como está enloquecida se puso a aclarar todo en historias. Se ve que le entró la bala”, siguió la panelista.

Luego contó que, finalmente, la desbloqueó y le estaba contestando. “Porque me hago la picante cuando se me canta la con**. Cuando y con quien quiero”, le respondía la novia de Mauro Icardi.

“Debería darte vergüenza”

Latorre compartió algunas capturas de la conversación en términos para nada tranquilos con la China Suárez.

La captura que subió La China

“A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás todo el día pelotudeando con el telefonito, repitiendo boludeces que ni siquiera chequeás”, decía uno de los picantes mensajes que le mandó la actriz. Pero estos no fueron los más fuertes.

La China le reclamó que “si vas a mostra, mostra lo que no te conviene también” y compartió una captura de otro pasaje de la charla, en donde se ve que Latorre le desea “1/4 de su vida a los 55″. “¿Qué me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or**“, cerró hiriente la actriz.