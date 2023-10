La campaña de fans de Taylor Swift contra Milei: “Es un peligro para mujeres y diversidades”

Luego del cruce virtual entre fanáticos locales del grupo surcoreano BTS y la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, ahora son seguidores y seguidoras de la cantante estadounidense Taylor Swift quienes crearon una cuenta en la red social X (ex Twitter) para llamar a no votar al aspirante a presidente por ese espacio, Javier Milei.

“A pocos días del primer recital de Taylor Swift en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia”, dice el posteo de la cuenta Swifties contra LLA, que en pocas horas desde que fue publicado cuenta ya con casi 700.000 vistas, 8.000 likes y más de 500 comentarios.

A pocos días del primer recital de @taylorswift13 en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país.

Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. #SwiftiesAgainstLLA pic.twitter.com/pDMONpqU1n — Swifties Contra LLA (@swiftAgainstLLA) October 26, 2023

El grupo de “swifties”, como se denominan los y las fans de la artista pop nacida en Tennessee, que llegará por primera vez al país para brindar tres conciertos en River el 9, 10 y 11 de noviembre, acompaña el posteo por un comunicado en el que explica que se propone emular la postura manifiestamente opuesta que su ídola tuvo frente a Donald Trump.

“¿Por qué esto nos tiene que llamar como fandom? Porque Milei es Trump, y porque no podemos no dar la batalla luego de haber escuchado y visto a Taylor dar todo para que la derecha no gane en su país”, asevera el texto, que añade que LLA es “en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos” y que por ello como comunidad debe “enfrentar esa misma necesidad”.

“Siguiendo su legado (el de Taylor Swift) y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar”, cierra el comunicado.

El K-pop contra Villarruel

La Libertad Avanza también había quedado el martes en la mira de fans argentinos del grupo de K-pop más importante del mundo, BTS, quienes también se habían volcado a la red social X para responder a las declaraciones “de odio y xenofobia” de Victoria Villarruel, que en un tuit de 2020 había señalado que el nombre del conjunto le parecía las iniciales de una “enfermedad de transmisión sexual”.