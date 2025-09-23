La angustia de Daniela Celis por la crisis económica que atraviesa tras el accidente de Thiago Medina: “Paré mi vida”.

El panorama familiar que rodea a Thiago Medina se complica cada día más, mientras el ex Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva. El joven sufrió un accidente en moto el pasado viernes 12 de septiembre y, desde entonces, su estado de salud continúa siendo crítico.

Tras el accidente, Daniela Celis, expareja de Thiago, tuvo que modificar por completo su rutina para dedicarse al cuidado de sus hijas, Laia y Aimé. Conmovida por la situación, la ex Gran Hermano 2022 envió un audio al programa A la Barbarossa (Telefe), donde relató el difícil momento que atraviesa.

Daniela Celis reveló la difícil situación que enfrenta por Thiago Medina

Conmovida, Daniela Celis explicó que dejó en pausa su vida y su trabajo para ocuparse de sus hijas en este momento crítico. En un audio enviado al programa A la Barbarossa contó cómo reorganizó su rutina para estar presente con Laia y Aimé. “Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención también y no mi ausencia. Para estar con ellas todos estos días. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque también el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo”, dijo, visiblemente dolida.

Además, la influencer compartió con Georgina Barbarossa lo difícil que está siendo sobrellevar este momento, al punto de que cada día se le hace más “difícil conciliar el sueño” e incluso alimentarse. “Es muy complicada la situación. Tengo que expresarlo de alguna manera porque mi cuerpo habla”, señaló.

En relación a sus hijas, expresó que son “sus dos pilarcitos” que le brindan “fuerza para poder seguir”. Y agregó: “Entiendo que cuando llego a casa, abro la puerta y tengo que tener una sonrisa para estar fuerte por ellas. Todo eso después lo proceso de alguna manera porque tampoco puedo estar tirada en la cama llorando o expresando todo lo que siento adentro en mi corazón. Es muy difícil. Intento hacer todo lo mejor posible, pero la verdad que es muy difícil”, sostuvo conmovida.

Además, la ex Gran Hermano recalcó que atraviesa una situación económica delicada, ya que debe afrontar por completo los gastos mientras Thiago Medina permanece internado.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus dos hijas. (Instagram @danielacelis01).

Por último, pese a las dificultades, se mostró con esperanza: “Entiendo que es parte de la vida y lo que me tocó vivir”, concluyó.