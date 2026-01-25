La angustia de Brenda Gandini por una triste pérdida en su familia: “El corazón roto”

Brenda Gandini es una de las actrices más populares del país y que empezó su carrera desde muy joven con novelas juveniles. La famosa mantiene un perfil con respecto a su familia, está en pareja hace más de una década con Gonzalo Heredia y juntos tienen dos hijos: Eloy y Alfonsina.

No hay dudas de que la familia de los actores es de las más queridas y consolidadas en el ambiente. Ambos resguardan su vida íntima y solo exponen lo justo y necesario en redes sociales. Este fin de semana, la actriz abrió su corazón para compartir el difícil momento que enfrentan como familia.

El dolor de Brenda Gandini por la muerte de un ser querido

Los actores y sus hijos perdieron a Bukito, el perro de la familia, y Brenda no pudo evitar mostrar su dolor por la muerte de su mascota. “Ay Bukito, qué tristeza, tengo el corazón roto en mil pedazos, después de pelearla como guerrero que eras, te nos fuiste”, escribió la famosa.

Brenda Gandini

En la misma publicación, donde hay una foto del perro que los acompañó por tantos años, la actriz agregó con tristeza: “Te vamos a extrañar todos los días y te vamos a recordar siempre, chancho enojón. Tan cariñoso, protector, compañero. Ya le pedí a mi viejo que por donde estés, te busque y te cuide”.

“Gracias, Bukito, por habernos dado tantos años de amor. Creo que solo las personas que tienen animales sienten lo que es la pérdida de estos seres tan especiales. Te amamos por siempre”, reflexionó con dolor la actriz.

La publicación generó repercusiones entre sus seguidores, que no tardaron en mandarle fuerzas ante la pérdida del integrante de su familia.

Brenda Gandini

“Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajes con tanto amor. En estos momentos, recibirlos es un abrazo fuerte que se siente”, escribió en otra publicación Brenda.

“Me alegra saber que hay tanta gente sintiendo el amor por ellos, que dejan huella para siempre. De corazón, gracias”, agregó conmovida la actriz.