Casi 16 años después, se filtró el insólito motivo de la separación entre Gonzalo Heredia y Cecilia Roth.

Gonzalo Heredia se consagró como uno de los galanes más reconocidos de la televisión argentina. Su vida amorosa estuvo marcada por varios romances que no tardaron en captar la atención de los medios. Sin embargo, hubo uno que quedó casi en las sombras: su breve pero apasionado vínculo con Cecilia Roth en 2009.

En aquel entonces, ambos eran figuras destacadas de Pol-ka. Roth brillaba interpretando a Sofía en Trátame bien, mientras que Heredia encabezaba el elenco de la exitosa ficción Valientes, que lo terminó de consolidar como ídolo popular.

Gonzalo Heredia y Cecilia Roth.

Cuando Gonzalo Heredia tenía 27 años, varios de sus compañeros de trabajo empezaron a sospechar que “andaba en algo raro”. Por esos días, Cecilia Roth, de 52, solía recibir a un visitante frecuente en su camarín dentro de la productora, y las versiones sobre un posible romance estallaron rápidamente en los pasillos.

Tras varios rumores, desmentidas y versiones cruzadas, finalmente las cámaras lograron sorprenderlos al salir juntos del edificio donde la ex de Fito Páez vivía con su hijo. Los vecinos, atentos a cada movimiento, no tardaron en aportar más pruebas a la prensa: aseguraban que las visitas de Heredia al departamento eran frecuentes y que “la semana pasada andaban por la calle a los besos”, declararon.

Gonzalo Heredia y Cecilia Roth.

La pareja se mostraba a gusto con el vínculo, dejando en claro que lo que compartían iba más allá de la atracción física. “Estoy feliz, muy feliz. Me siento muy bien. Gracias por preocuparse por mí. No voy a decir nada más. No me gusta hablar de mi vida personal”, expresó Roth días después de blanquear la relación.

La razón por la que se separaron Gonzalo Heredia y Cecilia Roth

No obstante, tras apenas dos meses de un romance intenso y cargado de pasión, la historia llegó a su final. Según personas cercanas a la actriz, la ruptura habría sido decisión de Cecilia Roth, cansada de los constantes compromisos laborales que mantenían a Gonzalo Heredia lejos de ella.

El motivo que terminó de marcar la distancia fue revelado poco después: Cecilia pasó su cumpleaños sola, mientras Heredia viajaba a Corrientes y Santa Fe por cuestiones de trabajo. Esa ausencia, aseguran, fue el verdadero punto de quiebre para la actriz.

"Madre", obra teatral protagonizada por Cecilia Roth. (Prensa de la obra e @irishsuarez)

Tiempo después, Cecilia Roth volvió a referirse a aquel romance que había quedado en el recuerdo. Lejos de esquivar el tema, destacó que conserva “buenos recuerdos siempre, pienso que también hay que cambiar el chip de que el hombre solamente puede tener mujeres más jóvenes. Hace mucho que no lo veo, pero le tengo cariño, él es una persona hermosa”.