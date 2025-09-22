Karina Jelinek rompió el silencio y expuso sin filtros toda la verdad de su separación con Flor Parise: “Ya está...”

Hace menos de una semana, Karina Jelinek expuso mediante su cuenta oficial de Instagram que la relación con Flor Parise llegó a su fin. Luego, se supo que la actriz y su entonces novia retomaron el vínculo sentimental que tenían. Por todas las especulaciones generadas con base en la situación antes remarcada, la exparticipante del Bailando se sinceró en LAM.

En un íntimo móvil con LAM, Karina Jelinek contó con exactitud el motivo por el cual se disgustó con Flor y, además, reveló los planes en pareja que tiene a corto plazo.

El mensaje de Karina Jelinek. Foto: captura pantalla

Karina Jelinek habló sobre la repentina separación con Flor Parise

El notero de LAM fue hasta la casa de Karina Jelinek y, antes de desarrollar el tema a tratar, ella reconoció que vive con Flor: “Sí, vivimos juntas. Es mi compañera de casa”.

En ese momento, el notero de LAM preguntó: “¿Compañera de vida?“. Y, al instante, Karina Jelinek contestó: “Puede ser”. Ahora bien, tras dicha aclaración, la modelo se refirió a la interna con su todavía pareja.

Puntualmente, Karina Jelinek dijo: “Lo que pasó es que yo a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparecen en todos los portales. La gente me acompaña, son como mis psicólogos y ese día lo que había publicado lo publiqué cuando salí de Tequila. Me hago cargo”.

En ese sentido, Karina Jelinek añadió: “Lo asumo. Dije: ‘No quiero saber más nada’. Ya está. Hay cosas privadas que no quiero contar. Yo a veces me enojo y digo cosas. Ese día estábamos en una fiesta en Tequila, yo me quería ir antes, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Cosa que al otro día dije: ‘No fue para tanto’. Eso pasó”.

Lejos de hablar más a detalle sobre la vida con su novia, la exparticipante del Bailando aclaró: “Yo no quiero hablar sobre con quién estoy o con quién dejo de estar porque mañana estoy con otra persona y debo hablar de esa otra persona. Yo soy Karina Jelinek hace más de 20 años. Dije lo que dije me hago cargo de eso, fue una interna. Ya pasó”.

La terrible denuncia de Karina Jelinek contra Flor Parise que encendió los rumores de separación: “Esta persona...”.

Por último, pero no menos redundante, Karina Jelinek comunicó que la boda con Flor Parise era simbólica, pero ya no se llevará a cabo, por lo cual no tiene planes de casarse a corto, mediano o largo plazo.