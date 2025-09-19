El motivo por el cual Karina Jelinek canceló su casamiento y se separó de Flor Parisé: “Para los que preguntan...”

Karina Jelinek sorprendió a sus seguidores al anunciar que está nuevamente soltera. La modelo y conductora confirmó el final de su relación con Florencia Parisé, con quien compartió 6 años de pareja y hasta tenía planes de casamiento.

La noticia se confirmó tras fuertes rumores y varias señales de crisis que circularon desde hace ya varios meses. “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió Karina Jelinek en sus redes sociales. De esta manera, la modelo dejó en claro que la separación es un hecho y que no hay vuelta atrás.

El mensaje de Karina Jelinek. Foto: captura pantalla

Qué pasó entre Karina Jelinek y Flor Parisé

La relación entre ambas venía atravesando momentos difíciles desde hace tiempo. En junio, Karina publicó una historia en la que hablaba de “una persona tóxica” de la que quería alejarse. En aquel entonces, la influencer borró el mensaje y negó que estuviera relacionado con su pareja.

Tiempo después, la modelo volvió a ser noticia al denunciar que “habían dejado encerrada” a su perrita. La alarmante situación generó revuelo y muchos seguidores señalaron a Parisé como la culpable. Por su parte, Karina optó una vez más por el silencio y no dio más detalles sobre el asunto.

Los terribles posteos de Karina Jelinek para su novia Flor Parise.

Finalmente, la confirmación de la separación llegó directamente de boca de Karina Jelinek y parece no haber vuelta atrás.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Karina Jelinek y Florencia Parisé?

Karina Jelinek y Florencia Parisé se conocieron en 2017 mientras trabajaban juntas. En ese momento, la productora estaba casada y la modelo venía de varias decepciones amorosas, por lo que no quería saber nada con estar en pareja.

Karina Jelinek conquistó corazones junto a su novia.

Con el tiempo, la amistad se transformó en algo más y, en 2019, comenzaron la relación. Si bien al principio mantuvieron su romance en secreto, para 2023 la pareja ya no se ocultaba, aunque ambas preferían mantener un perfil bajo.

Según trascendió, el motivo de la separación podría estar vinculado a los celos. Este habría sido un factor clave en el desgaste de la pareja. A pesar de los planes de boda y los años compartidos, la relación no resistió y decidieron ponerle fin a su romance.