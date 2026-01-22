Julio Iglesias quedó envuelto en una intensa polémica mediática después de que dos mujeres que trabajaron para él en sus casas en El Caribe denunciaron abuso sexual y maltrato por parte del cantante. La noticia desató un escándalo y con los días se conocieron situaciones comprometedoras de él en público. No obstante, decidió defenderse y mostró pruebas.

El artista planteó una nueva estrategia y se expresó en redes sociales. Primero con un descargo y después con las capturas de chats que tuvo con sus exempleadas para desacreditarlas.

Según contó en Instagram, el cantante optó por expresarse en público ante la negativa de la Fiscalía de permitirle ejercer su defensa de manera formal.

“Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, escribió Julio Iglesias.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, expresó el artista. Luego, señaló que los chats muestran “la incoherencia de las denuncias” y “la manipulación mediática”.

Los chats que mostró Julio Iglesias contra sus exempleadas que lo denunciaron

“Profesor, buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí, aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más, un beso y un abrazo. Feliz noche”, dice uno de los mensajes que mostró el cantante.

En otro mensaje con fecha del 1 de mayo de 2021 se lee: “Hola profesor. Buenas tardes, me avisas cuando quieras que vaya para hacer los ejercicios”, y en otro enviado el 2 de mayo, esta persona le dice “Buenos días, profesor! Espero que hayas tenido una muy buena noche, recuerda colocarte la faja postural..un beso.. te veo en un rato”.

Luego mostró otro chat de un saludo de cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños Julito! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo, TE QUIERO. Siempre te recuerdo, con cariño“.