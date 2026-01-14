El impactante video de Julio Iglesias con Susana Giménez tras las denuncias de abuso del cantante

El entorno del legendario cantante español Julio Iglesias atraviesa horas de fuerte escrutinio público tras la difusión de una investigación periodística que lo vincula con serias acusaciones de comportamiento inapropiado.

En ese contexto, las redes sociales recuperaron un antiguo momento televisivo que hoy adquiere una nueva y polémica lectura: su tensa interacción con la conductora argentina Susana Giménez.

La controversia estalló esta semana a partir de una investigación conjunta de tres años realizada por elDiario.es y Univisión Noticias. El informe reúne testimonios de ex empleadas que trabajaron en residencias del artista en República Dominicana y Bahamas, quienes lo acusan de abusos sexuales, agresiones físicas y de haber generado un clima sostenido de humillación, acoso laboral y abuso de poder.

Ante la gravedad de las denuncias, la opinión pública comenzó a revisar el historial mediático del intérprete de 82 años. En ese repaso, uno de los videos que más circuló corresponde a una entrevista emitida en 2005 en el programa de Susana Giménez, por Telefé, donde se observa una actitud que hoy muchos usuarios califican como acoso en vivo.

El video viral de Julio Iglesias con Susana

En las imágenes se percibe desde el inicio una dinámica incómoda. A pesar del trato cordial de la conductora, Iglesias insiste reiteradamente en besarla en la boca, llegando incluso a sujetarle la cabeza con ambas manos para forzar el contacto físico, mientras Giménez intenta apartarse.

“No, Julio, te lo pido… pero escuchame una cosa, vos sos un hombre casado”, se la oye decir en el video, en un intento de frenar la situación de manera firme pero respetuosa. Sin embargo, pese a las negativas explícitas y a que la conductora remarca que ya le había dado suficientes besos, el cantante continúa presionando hasta concretar el gesto.

La escena concluye con una Susana Giménez visiblemente incómoda, acomodándose el vestido y alejándose en el sillón, mientras recurre al humor para descomprimir el momento. Una reacción que, según señalan hoy numerosos usuarios, respondía a códigos televisivos de otra época, donde este tipo de situaciones solían minimizarse o normalizarse.