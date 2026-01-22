Julieta Rossi publicó una foto con su novio en el aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa y generó polémica

Julieta Rossi, expareja de Fernando Báez Sosa, quedó envuelta en una fuerte controversia luego de publicar una imagen junto a su actual novio, Agustín Monzón, durante una escapada a Punta del Este. El punto que desató la indignación fue que el posteo coincidió con el sexto aniversario del asesinato del joven en Villa Gesell.

Fernando Báez, Sosa y Julieta Rossi en el pasado.

En pocos minutos, la fotografía comenzó a viralizarse y las reacciones no se hicieron esperar. Numerosos usuarios la criticaron con dureza por mostrarse sonriente en una fecha considerada especialmente sensible, señalándola por una supuesta “falta de respeto” y una “exposición innecesaria”. La ola de mensajes creció con rapidez y el debate se intensificó en las redes sociales.

La foto de la ex de Fernando Báez Sosa con Agustín Monzón

Rossi, actualmente dedicada de lleno a su carrera en la danza, blanqueó su relación con Monzón, nieto del histórico boxeador Carlos Monzón, en diciembre pasado. No obstante, semanas antes ya habían sido vistos juntos en la alfombra roja de los Premios Ídolo, donde llamaron la atención y alimentaron las versiones sobre un vínculo sentimental.

La foto de la ex de Fernando Báez Sosa con Agustín Monzón.

Si bien el posteo inicial era una imagen personal de descanso y disfrute, con el correr de las horas se transformó en un nuevo eje de discusión sobre los límites de la exposición pública, el duelo y el escrutinio social en las redes.