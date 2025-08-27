Julieta Prandi opinó sobre los dichos de Wanda Nara y le envió una dura advertencia: “El camino es largo”

En días pasados, Wanda Nara se comparó con Julieta Prandi y dejó entredicho que Mauro Icardi le habría hecho todas las atrocidades que Claudio Contardi le hizo a la actriz. Como es de suponer, tras dichas declaraciones la polémica escaló de manera significativa y las especulaciones no se hicieron esperar.

Ante todo lo referido, el equipo de “LAM” abordó a Julieta Prandi para que esta opinara sobre los dichos de Wanda y, lejos de evadir el tema, en principio, ella aclaró: “Yo lo que les digo a todas, no importa a quién, a todas las víctimas de violencia, de abusos, desconozco los casos particulares de cada una, pero tienen que saber que el camino es largo”.

Luego, Julieta Prandi remarcó: “Se encontró Justicia sí, pero el camino es largo. Fueron 5 años en los que tuve que pasar por muchas pericias, tratamientos y demás. No es fácil el camino”.

Asimismo, Julieta Prandi sumó: “Lo digo no solo para Wanda, sino para todas las que necesiten hacer una denuncia porque están viviendo esta situación o las que ya lo vivieron”. No obstante, la actriz mencionó que, por ahora, desea mantenerse al margen de muchas situaciones porque el proceso que sobrellevó en la Justicia con su exmarido fue muy engorroso.

“Es lógico que después de tanta lucha prefiera mantenerme al margen. No quiero ir a ningún programa. Yo ya le puse el cuerpo mucho a esto, ahora le tengo que poner el cuerpo a otras cosas”, sumó Julieta Prandi.

Por último, pero no menos importante, Julieta aclaró que no escuchó las declaraciones completas de Wanda Nara y tampoco conoce de cerca el caso como para opinar más allá de lo que ella dijo: “No escuché lo que dijo, pero si ella inicia el camino, que sepa que es un camino largo y doloroso de transitar”.

Cuáles son los planes que tiene Julieta Prandi a corto plazo

Luego de que a su exesposo le dieran 19 años de prisión por los abusos que cometió en contra de su persona, Julieta Prandi en la nota con “LAM” expresó: “Estoy recomponiéndome. Tratando de hacerme a la idea de que esto ya pasó y reactivando mis actividades y mis cosas. La rutina de mis hijos. Procesar por el cuerpo. Empezando de cero”.

Julieta Prandi y sus hijos.

Además, Julieta resaltó: “Fue fuertísimo lo que viví, lo esperé mucho tiempo, fueron 5 años. Hubo Justicia”. Segundos más tarde, la actriz subrayó que del resto de procedimientos judiciales se están encargando sus abogados: “No estoy encima, dejé que mis abogados se encargaran de todo. Es muy baja la posibilidad de que le den la posibilidad a la apelación”.

Por último, pero no menos importante, Julieta Prandi habló sobre su presente: “Soy muy feliz con mis hijos, estoy muy enamorada (de su pareja) y feliz con mi trabajo”.