Julieta Nair Calvo es una de las actrices más queridas del último tiempo; no solo conquistó al público con sus papeles en escena, sino que su carisma y sencillez en redes sociales, la hicieron ganarse el cariño de sus seguidores. La famosa está en pareja desde 2018 con Andrés Rolando y son padres de Valentino e Isabella.

La actriz anunció su casamiento con el empresario gastronómico y publicó la romántica propuesta que le hizo su pareja en la playa. La noticia fue aplaudida por colegas famosos y por sus seguidores que celebraron el futuro enlace.

Así fue la romántica propuesta de casamiento a Julieta Nair Calvo

“Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias, amor de mi vida, por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo", escribió la actriz en una publicación junto a un video del momento.

En la secuencia se ve a toda la familia y amigos alrededor, y a Andrés con un micrófono. “Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor y tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día. El futuro es algo que no me puedo imaginar sin mi familia. Así que, nada, por eso”, le dijo el empresario a la actriz para luego arrodillarse frente a todos y pedirle que se case con él.

Entre lágrimas, la pareja se abrazó, y besó mientras sus seres queridos aplaudían emocionados por el futuro enlace.

Asimismo, la actriz mostró en sus historias fotos del momento y escribió: “Lo que les quería contar es que nos vamos a casar”.

El romántico momento se llenó de comentarios de famosos argentinos que felicitaron a la pareja. Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando están en pareja desde 2018 y se conocieron por Gimena Accardi, quien hizo de cupido. En 2021 tuvieron su primer hijo y en 2024 nació Isabella.