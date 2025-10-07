Juana Repetto reveló el problema que atraviesa durante su embarazo y dejó a todos en shock: “Sufro mucho”

En pleno proceso de mudanza y con 15 semanas de embarazo, Juana Repetto optó por compartir con sus seguidoras el lado menos glamoroso de esta etapa de su vida.

Juana Repetto. Foto: Instagram.

Entre los cambios físicos que está experimentando, la ropa que ya no le queda como antes y un estado de ánimo que fluctúa constantemente, la actriz se abrió en redes sociales y se sinceró sobre un tema que le genera preocupación y que pocas veces se ve reflejado en este tipo de publicaciones.

El terrible episodio que atraviesa Juana Repetto con su embarazo

Desde sus stories de Instagram, Juana inició un descargo que muchas futuras madres pudieron comprender al instante: “Chicas, la ropa… Me quise tapar después de lo de las bikinis, pero no puedo. La ropa se me sube porque tengo las tetas enormes, entonces se me sube la remera”.

Pero los inconvenientes no terminaron ahí. También se refirió al dilema con los pantalones y la cadera, sin filtros y con un toque de humor irónico: “Ya no me va a el tiro alto, porque tengo también el culo así. Entonces me tengo que bajar el pantalón, y me queda toda la panza al aire. Podemos hacer una sección looks aptos, embarazo, ¿qué dicen? Este es el de hoy”.

Juana Repetto.

Lejos de dramatizar la situación, la actriz decidió ponerle humor y mostrar su look frente al espejo a sus casi dos millones de seguidores. “Buen día, qué difícil vestirse embarazada, ¿no es cierto?”, escribió, para luego agregar un comentario más crudo y honesto: “Se me sale el culo por el costado, qué difícil vestirse cuando estás así, que no sos chicha ni limonada”.

Detrás del humor, ese desahogo ocultaba algo más profundo. La actriz confesó a su comunidad que la imagen corporal siempre fue un tema complicado para ella y que, aunque intenta relativizarlo, no siempre le resulta sencillo.

Juana Repetto.

“Me quedé pensando en esto del cambio físico, yo estoy tratando de tomármelo con humor, pero en el fondo me cuesta a mí, no me hace feliz. Verme la panza es divino, pero te crece el culo, la papada. Me veo en el programa y es tipo: ‘Me re noto el cambio físico’. Y no solo en la panza, entonces me cuesta mucho”, expresó, mostrando la sinceridad de sus sentimientos frente a la maternidad y los cambios de su cuerpo.

“Me cuesta mucho. Cada vez que hablo de este tema, me juzgan un montón. Yo les quiero decir a todas las que me critican que yo sufro un poco de esto. Soy en algún punto víctima. He sufrido toda mi pre-adolescencia, mi adolescencia y mi juventud por no tener un cuerpo hegemónico”, señaló Juana Repetto, mostrando la vulnerabilidad que muchas veces acompaña los cambios físicos.

Finalmente, la hija de Nicolás Repetto y Reina Reech apeló a la empatía de sus seguidores: “Hoy lo sufro. No me critiquen porque lo sufro y lo comparto. Para muchas mujeres es muy difícil vernos en estos cambios”.