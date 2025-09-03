Juana Repetto habló sin filtros sobre su embarazo y preocupó con una dura confesión: “Me siento horrible”

Después de anunciar que será nuevamente madre, Juana Repetto no ha dejado de sorprender con las múltiples confesiones que ha hecho mediante su cuenta oficial de Instagram. Un claro ejemplo de ello se evidenció recientemente, cuando la actriz se sinceró sobre cómo se siente respecto a su embarazo.

Cabe mencionar que, Juana Repetto está embarazada de su expareja Sebastián Graviotto, con quien había finalizado la relación hace más de 5 meses. Incluso, previamente, fruto de ese amor, la actriz dio a luz a Belisario.

En líneas generales, Juana Repetto es madre de dos, Toribio y Belisario, pero en los próximos meses, el número en cuestión incrementará a tres. Por todo lo antes mencionado, la también presentadora aceleró la mudanza que tenía prevista hacia su nueva casa y visibilizó los hechos por Instagram.

Juana Repetto con sus dos primeros hijos.

Además de ello, Juana Repetto se hizo presente en la ya mencionada aplicación para sincerarse sobre su embarazo y cómo se siente al respecto.

Qué dijo Juana Repetto sobre su embarazo

La actriz grabó un video y lo colgó en las historias de Instagram. En la grabación referida, Juana Repetto expresó lo siguiente: "Acá estoy, me pasa algo que no me pasó ni dando la teta, cuánta sed. Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿Será el agotamiento? ¿Qué será? Hoy me fui de mi casa a llevar a los chicos al colegio, volví y en 40 minutos tengo que salir de vuelta”.

Asimismo, Juana Repetto completó: “¿Qué quieren saber? Me sentí para el ort* mal, con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en el embarazo, pero este... entre que fue todo lo de la mudanza, el caos, la gente viviendo acá adentro trabajando y el agotamiento, me sentí muy mal”.

Por último, pero no menos importante, Juana Repetto dejó un escrito sobre el video compartido y, en este, apuntó lo siguiente: “Primer embarazo que me siento horrible. Quizás es el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal, ¿qué más?”.

Juana Repetto se separó de Sebastián Graviotto: “No era sostenible”

Con tales confesiones, Juana Repetto dejó saber que, mediante este embarazo, está experimentando sensaciones y malestares nuevos que no había vivido con sus dos hijos anteriores y eso le causa preocupación.