Juan Reverdito fue un participante de la edición 2022-23 de Gran Hermano que estuvo poco tiempo en el programa, pero le sirvió para tener popularidad. Si bien el famoso no logró la fama que esperaba, ya que no consiguió trabajar en los medios de comunicación, en esta temporada le ofrecieron trabajo en el reality que conduce Santiago del Moro.

Hace unos meses, el ex Gran Hermano confesó su duro presente económico. Antes trabajaba como taxista, pero debió vender el auto para salir a flote y hasta el momento no pudo comprarse otro, por este motivo Santiago del Moro le ofreció trabajo conduciendo el auto de Cabify que traslada a los jugadores eliminados o expulsados.

Luego, el conductor le dio una nueva oportunidad dentro del show del que él alguna vez formó parte y le ofrecieron trabajo dentro del panel que conforma “La noche de los exs”, en donde debaten lo que pasa en el juego, con participantes que pasaron por el reality y conduce Robertito Funes Ugarte.

Juan Reverdito en Gran Hermano. (Captura)

Sin embargo, se supo que fue desvinculado del programa tras varias semanas de participación. Según revelaron en LAM el famoso desapareció de un día para el otro del canal y eso generó dudas.

Juan Reverdito habló de su presente tras ser despedido del panel de Gran Hermano 2025

“Me agarras laburando”, le dijo Juan al notero de LAM que lo encontró en la calle y le preguntó sobre su presente laboral. En ese sentido, el ex Gran Hermano contó que recorre varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires ayudando a personas en situación de calle.

“Hace dos meses que estoy laburando con gente en situación de calle. Ayer subí una historia a Instagram y la gente me está dando ropa para todos los que la necesitan. Son terribles las cosas que veo”, contó Reverdito sobre su trabajo.

A pesar de haber quedado afuera del programa, Juan Reverdito habló de la oportunidad que le dieron: “Estoy muy agradecido a Santiago del Moro porque me consiguió el laburo de remisero”.

Luego, el ex Gran Hermano se refirió al debate de los viernes, programa del que formaba parte: “Es difícil estar en un panel cuando no tenés experiencia y hay otros chicos que están ahí hace tres años, más si el conductor (Robertito Funes Ugarte) no te ayuda ni te tira un centro. Se hizo complicado”.