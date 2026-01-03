Jorge Rial quedó en medio de un terremoto en México: el susto que vivió en plena calle

Jorge Rial estaba pasando unos días de descanso en México junto a su pareja, María del Mar Ramón, cuando el inicio del año dio un vuelco inesperado. Lo que se perfilaba como una escapada relajada terminó convirtiéndose en una vivencia intensa y difícil de olvidar: el conductor atravesó su primer terremoto en tierras mexicanas.

En la mañana del viernes 2 de enero, cerca de las 8, un sismo de magnitud 6,6 con epicentro en Acapulco sacudió amplias zonas del país. El temblor se percibió con fuerza también en el lugar donde se encontraban Rial y su novia, generando momentos de tensión y la evacuación preventiva de distintos edificios.

Jorge Rial rompió el silencio tras la nueva detención de su hija Morena: “Ella tomó esta decisión”

A través de sus historias de Instagram, el conductor optó por relatar lo ocurrido y llevar tranquilidad a sus seguidores en la Argentina. “Mi primer terremoto en México, 6.6, en Acapulco. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto. México terminó de adoptarme”, escribió, con la intención de transmitir calma pese al impacto del sismo.

Más tarde, en otra publicación, el periodista contó con sorpresa cómo se vivió la situación de manera colectiva durante la emergencia. “Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso, todos saben qué hacer”, expresó, remarcando la serenidad y organización con la que residentes y turistas enfrentaron el fenómeno natural.

El gran sobresalto que vivió Jorge Rial

Además, Rial relató cómo reaccionó su círculo más cercano cuando se activó la alerta sísmica. “Te suena una alarma con una voz muy aguda. Yo no reaccionaba, María fue la que reaccionó y me dijo ‘Vamos, vamos, vamos...’”, contó en diálogo con Radio 10, destacando la rápida intervención de su pareja para abandonar el edificio a tiempo.

El llamativo motivo por el que Jorge Rial no visitó a su hija Morena en la cárcel: “Es alimentar un...”.

Una vez en la calle, el conductor reparó en la actitud de quienes estaban a su alrededor. “Cuando bajamos, la gente ya estaba en la calle, la gente es muy tranquila, ya había policías. La gente en silencio. Me llamó la atención”, comentó, al describir un clima marcado por el orden y la serenidad.

De acuerdo con los informes oficiales, el sismo no provocó daños materiales de consideración ni víctimas fatales, y la situación se normalizó con rapidez. Sin embargo, para Rial se trató de un episodio impactante que quedará grabado en su viaje y que, sin dudas, se transformará en una anécdota especial para compartir a su regreso a la Argentina.