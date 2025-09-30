Jorge Rial aniquiló a Susana Giménez con un fuertísimo descargo: “Me cansé, es una vaga”

Después de que se llevaran a cabo los Martín Fierro 2025, Jorge Rial apuntó fuertemente contra Susana Giménez. El periodista hizo el descargo en cuestión durante la más reciente emisión del programa que conduce en Radio 10.

Cabe mencionar que Susana Giménez ganó dos estatuillas en los Martín Fierro y, durante el discurso de agradecimiento del segundo premio, se equivocó al referirse a un famoso cantante de la Argentina. Por tal motivo, para empezar con su descargo, Jorge Rial dijo: "Me cansó este jueguito de hacerse la estúpida”.

Susana Giménez con sus respectivos premios.

Jorge Rial apuntó fuertemente contra Susana Giménez

Tras mostrarse visiblemente indignado por lo ocurrido en los Martín Fierro 2025, Jorge Rial procedió con su descargo contra Susana Giménez.

“Me cansó que se las perdonemos todas, de verdad lo digo. Me cansó esta pleitesía que se le hace constantemente a Susana Giménez que gana un premio y no hace un caraj…, se rasca la ar… todo el tiempo”, expresó el conductor.

Después, el periodista siguió: “No le gusta laburar porque es una vaga. Vean el programa de mier… que hace en LOL, es el peor que vi en mi vida porque está mal conducido por ella que no tiene idea de lo que hace”.

Asimismo, Jorge acotó: “Nada es divertido, nada de lo que hay en ese programa es bueno, véanlo para saber como no se hace un programa de televisión. Habla mal del país todo el tiempo y el periodismo está en una etapa de rendición de pleitesía a estos dinosaurios porque no podés subir y decir Ruckauf, si no lo sabés no lo nombres”.

Yanina Latorre, conductora de SQP y panelista de LAM.

Por último, pero no menos importante, Jorge Rial dijo: “Hasta lo del dinosaurio vivo era divertido, ahora ya no es más divertida Susana. No es Mirtha Legrand que todos los fines de semana hace un programa, está informada y tiene 98 años”.

No obstante, Yanina Latorre visibilizó el fuerte descargo de Jorge Rial en SQP y, además, opinó: “El odio hacia Susana me parece desmedido. Yo creo que ahí él tiene un tema”.