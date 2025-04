El escándalo entre Jorge Rial y Marianela Mirra explotó con fuerza y sacudió tanto a los medios como a las redes sociales. Todo se desató en medio de la polémica por el supuesto vínculo de la exGran Hermano con el exgobernador tucumano José Alperovich, un tema delicado que ya generaba ruido.

Revés judicial para Marianela Mirra: "No sirvió de nada, solo gastos y denigración"

Pero la situación escaló aún más cuando Rial, desde su programa, hizo una declaración que dejó a todos en estado de shock: insinuó públicamente que tenía en su poder un video íntimo en el que Marianela aparecía junto a otras mujeres famosas. La amenaza encubierta no pasó desapercibida y provocó un inmediato revuelo, tanto por la gravedad de sus palabras como por el nivel de exposición al que quedó expuesta la joven.

Durante años, Marianela Mirra sostuvo que era víctima de una persecución por parte de Jorge Rial. Sin embargo, la situación dio un giro aún más delicado cuando el conductor se refirió públicamente al supuesto video íntimo. “El video no lo vamos a mostrar, no le tengo miedo a nada. Es una guarangada. Es mucho. No solo aparece él, también hay otras famosas. Es un montón, innecesario. Es un asco”, disparó sin filtros, dejando en claro que el conflicto estaba lejos de terminar.

La terrible denuncia de Marianela Mirra contra Jorge Rial

Pero la historia no terminó ahí. Lejos de quedarse en silencio, Marianela salió al cruce con declaraciones explosivas en las que contó su versión de los hechos. “Rial extorsiona y ninguno de ustedes se mete para no perder el laburo. Siempre juega fuerte y es difícil opinar”, denunció con firmeza, apuntando directamente al conductor y a quienes, según ella, prefieren mirar para otro lado.

Además, reveló que su decisión de hacer pública su relación con José Alperovich no fue una elección espontánea. “Este fin de semana hubo extorsión con contar sobre mi relación con José, por eso lo acepté”, confesó, dejando en evidencia que, detrás de su anuncio, habría habido presiones y maniobras oscuras.

La ex Gran Hermano fue aún más lejos en sus acusaciones y apuntó directamente al poder que, según ella, ostenta Jorge Rial dentro y fuera de los medios. “Tiene un micrófono que para él es un arma. Me di cuenta incluso en la Justicia, porque él siempre juega de local”, disparó sin rodeos, dejando en evidencia la presión que asegura haber soportado durante años. Además, remarcó que el conflicto con el periodista comenzó cuando decidió ponerle un límite: “Mi problema con él fue plantarme y decirle que no”, sostuvo con firmeza, revelando el trasfondo de una relación tensa y marcada por el miedo.