Jorge Lanata recibió el alta tras estar más de 20 días internado

Jorge Lanata recibió el alta médica luego de pasar tres semanas de internación por una infección urinaria, según reveló su esposa, la abogada Elba Marcovecchio.

El periodista retomará a la brevedad su rutina en Radio Mitre, donde conduce Lanata sin Filtro, y en El Trece, donde los domingos está al frente de Periodismo Para Todos.

Foto: captura pantalla

Marcovecchio, casada con Lanata en abril de 2022, afirmó: “Fue dado de alta y está en su casa. Calculamos que en unos pocos días podrá retomar sus actividades”.

Recordemos que Lanata estuvo más de 20 días internado en la Fundación Favaloro y suspendió tres emisiones de su ciclo periodístico, debido a una infección urinaria.

En el momento de su ingreso al centro de salud, el parte oficial en el que explicaba: “Informamos que Jorge Ernesto Lanata ingresó a nuestra institución el día 23 de agosto para el tratamiento de una infección urinaria bacteriemia Fue necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y el cumplimiento del esquema terapéutico”.

Jorge Lanata habló sobre los supuestos dobles de Luis Miguel

Los problemas de salud de Jorge Lanata en los últimos años

Luego de su trasplante renal en 2015, la salud de Lanata ha sido motivo de atención. En 2019 sufrió una internación debido a la fractura de una vértebra lumbar y en 2020 viajó a Estados Unidos para someterse a una cirugía especializada.

Durante la pandemia en 2021, el conductor radial recibió la vacuna contra el COVID-19 en Miami y enfrentó una infección urinaria que lo llevó al hospital.

Jorge Lanata sostuvo su postura. (Captura "El diario de Mariana")

El año pasado, junto a su actual esposa, Elba Marcovecchio, decidieron casarse, resaltando la importancia de este compromiso en la tercera edad. En una entrevista, Lanata compartió: “Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Lo que me pasó con Elba”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

A pesar de los desafíos de salud que ha enfrentado, Jorge Lanata sigue inspirando a muchos con su actitud positiva y su determinación para superar los obstáculos que se le han ido presentando en el último tiempo.