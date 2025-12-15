Joaquín Levinton habló sobre su infarto y contó cómo sigue: “No podía respirar”

Joaquín Levinton atravesó una delicada situación la semana pasada, cuando se descompensó mientras tocaba en un bar de Palermo. Al notar que algo no estaba para nada bien, lo asistieron rápidamente y dieron aviso al SAME. El cantante sufrió un infarto del miocardio, pero afortunadamente fue atendido a tiempo y este lunes fue dado de alta.
En la tarde de este lunes Levinton grabó un video para contar de primera voz cómo se encuentra y cómo transitó el preocupante episodio.
“Hola, chiquis. ¿Cómo les va? Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta. Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada“, dijo el artista para repasar lo acontecido.
“No podía respirar”
Y siguió contando: “De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar. Primero me ayudó un mozo de El Timón, que le agradezco un montón, y después llegó el SAME rapidísimo y me llevaron al Hospital Fernández".
Levinton se detuvo a contar el excelente trato que recibió en el nosocomio. “Les agradezco también con todo el corazón lo genial que me atendieron, lo rápido que me atendieron. Al poco tiempo yo ya estaba en una sala común, recuperándome, para ya estar hoy en mi casa”, enfatizó.
Siempre positivo y proactivo, aseguró que se siente mucho mejor y que no pasará mucho tiempo fuera de los shows. “En un mes, ya voy a estar sobre los escenarios y haciendo todas las fantasías que yo hago”, dijo. Por último, destacó el apoyo y cariño de los fans: “Un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón. Me emocioné mucho al ver los mensajes”.