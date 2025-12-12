Joaquín Levinton de Turf sufrió un infarto en un bar: cómo sigue su estado de salud

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, atraviesa horas delicadas tras sufrir un infarto en un bar del barrio porteño de Palermo. El músico, de 50 años, fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia al Hospital Fernández, donde permanece internado en terapia intensiva. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el artista se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió durante un show en Palermo

El hecho tuvo lugar en un bar ubicado en Dorrego 1697. Levinton estaba ofreciendo un show cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se descompensó. Las personas que estaban con él dieron aviso inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias.

“Presentaba hipotensión, sudoración y dolor precordial típico. Se lo compensó rápidamente y se dispuso el traslado urgente al hospital”, explicó Crescenti en diálogo con TN.

Joaquín Levinton.

Confirmaron que fue un infarto agudo de miocardio

Minutos después del ingreso al Hospital Fernández, el equipo médico confirmó el diagnóstico: infarto agudo de miocardio. El músico quedó internado en terapia intensiva, donde se le realizarán estudios complementarios para evaluar su evolución clínica durante las próximas horas.

“El diagnóstico se confirmó hace pocos minutos. La rapidez del traslado evitó complicaciones mayores, como fallas de bomba u otras patologías asociadas al inicio de estos cuadros”, destacó Crescenti.

Cómo sigue su estado de salud

El SAME continúa en contacto con las autoridades del Hospital Fernández para recibir un parte médico actualizado. Por el momento, Levinton está estable y bajo monitoreo permanente mientras avanzan los estudios cardiológicos.

Su último posteo antes del episodio

Horas antes de la descompensación, Joaquín Levinton compartió en sus historias de Instagram una imagen de uno de sus libros. “Se vienen cositas”, escribió, anticipando proyectos personales que estaba preparando.