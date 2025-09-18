Jimena Barón mostró el impactante antes y después de su cuerpo a tres meses de ser mamá de Arturo: “Es una locura, che”

Jimena Barón dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir en Instagram una foto en ropa interior en la que exhibe cómo está su figura a tres meses del nacimiento de su hijo Arturo.

Jimena Barón. Foto: captura pantalla

La cantante, conocida por su constante actividad en redes y por mostrar detalles de su vida cotidiana, sumó además una imagen tomada antes del parto para comparar los cambios, lo que despertó gran interés sobre su recuperación posparto.

El impresionante cambio físico de Jimena Barón, a tres meses de dar a luz a su bebé Arturo

La publicación, realizada este miércoles 17, muestra a la actriz en un centro de estética, donde posó con corpiño y colaless. La selfie, que transmite una actitud de satisfacción, fue compartida en sus historias de Instagram. Minutos más tarde, la artista publicó también un video grabado en el mismo lugar, aunque en una etapa anterior al nacimiento de Arturo, lo que permitió a sus seguidores apreciar el contraste entre el antes y el después.

Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón, nació como resultado de su relación con Matías Palleiro. A lo largo de este tiempo, la pareja compartió diferentes momentos de su vida familiar, y la llegada del bebé significó un nuevo capítulo para la cantante. Con la serie de imágenes que difundió, Barón puso el foco en su proceso de recuperación física después del embarazo.

El cambio físico de Jimena Barón.

En el mensaje que acompañó al video comparativo, la actriz manifestó su sorpresa por las transformaciones de su cuerpo después del parto. “El cuerpo es una locura, che”, escribió en su historia de Instagram, una frase que sintetiza el impacto y la reflexión personal que buscó transmitir a sus seguidores.

Jimena Barón mostró su panza de embarazada

El tierno momento que vive Jimena Barón con su bebé Arturo

Hace apenas unos días, Jimena también se detuvo a compartir con su comunidad un balance sincero y optimista de esta nueva etapa, acompañado por una serie de fotos que retratan algunos de los momentos más tiernos de la familia a tres meses de la llegada del bebé.

El posteo arrancó con una tierna foto en la que Jimena aparece abrazada a Matías y besando a Arturo, de espaldas a la cámara. Sobre esa imagen escribió: “Un gordito de ya tres meses, sol, caminatas, siestas, tetazos, y ya me sonríe cuando toma teta, amor, amor profundo, lo quiero cada día más, es verdad eso que decían de que se lo quiere igual que al que ya amabas con locura”.

El tierno momento que vive Jimena Barón con su bebé Arturo.

Luego sumó una reflexión sobre su día a día: “El papá tan buen papá, el corazón tranquilo, la casa enquilombada pero no importa, salimos a comer afuera, se porta muy bien, compramos sánguches de crudo y queso, familia, amor, mis primeras salidas al mundo sin el bebé, extractor de leche, terapia es mi elección de salida sola por supuesto, Momo precioso, tan cariñoso salió, preadolescente, ¿en qué momento?”.

En un carrusel de imágenes, Jimena continuó compartiendo sensaciones: “Más teta, libros, dudas, miedos, está todo bien, calma, paciencia, unas bolsitas nuevas en las ojeras, me siento linda de nuevo, me arreglo un poco nuevamente, de nuevo la mecedora, pijama, Torino siempre encima, amor, solcito y más amor del más profundo”.

Finalmente, cerró con un deseo: “Vivir así, despacito y rodeada de amor es lo que quisiera siempre”. Entre los mensajes de apoyo se destacó el de su mamá, Gabriela: “Viste, hija, que se lo quiere igual al que ya amabas, me alegra mucho que lo hayas descubierto”.