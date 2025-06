Jimena Barón mostró el debut actoral de su hijo Momo y no pudo contener su emoción: “Hermoso y profesional”

Jimena Barón es una actriz y cantante argentina que tiene una gran comunidad de seguidores en redes sociales. La famosa acostumbra a contar su vida, en especial en el momento que vive y a la espera de su segundo bebé que nacerá en pocos días, ya es madre de Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo.

Hace un tiempo, que el hijo de 11 años de la famosa es un mini influencer en el perfil de su mamá, donde aparece constantemente y deslumbra a todos con su carisma, humor y creatividad. El hijo de la actriz y el exfutbolista espera la llegada de su hermanito, y acompaña a su mamá en todo.

No es la primera vez que la actriz muestra su orgullo por su hijo que con 11 años es independiente y tiene su propia impronta para participar de proyectos y actividades. Morrison Osvaldo debutó como actor de la publicidad de la película Cómo entrenar a tu dragón.

Jimena Barón y su hijo Momo

La emoción de Jimena Barón al mostrar el debut como actor de su hijo Momo

Jimena Barón se expresó en redes sociales emocionada por el compromiso y dedicación de su hijo de 11 años y mostró el video de la actuación de Momo.

“Bombón mío, obviamente cuando me mandaron el video lloré, porque estás tan grande, y sos tan compañero, tan compinche y tan capo", escribió Jimena Barón emocionada.

“Era una toma sin audio, un plano de lejos. Al final cayeron con micrófonos y propusieron inventar una ‘escena’. Yo te dije que no me habían avisado eso y que no tenías por qué hacerlo si no querías, pero vos al toque me dijiste ‘si quiero, ma’”, contó la actriz sobre el día de la grabación con Momo.

Jimena Barón mostró le debut actoral de su hijo Momo

“Improvisamos, hicimos varias tomas y vos repetiste lo que improvisamos tal cual, porque ya estabas preocupado en que les quede bien la edición”, agregó la famosa. “Hiciste exactamente el mismo movimiento con la medialuna para que quede perfecto y me retaste cuando hice un chiste en medio de la grabación”, expresó la influencer.

Por último, Jimena Barón destacó su amor por su primogénito: “Sos perfecto, hijo, te amo infinito y amé hacer esto con vos, tan serio y profesional. Qué hermoso video nos quedó con Chimuelo”,