Jimena Barón mostró a su hijo Arturo y un increíble detalle en la foto sorprendió a todos: “Es igual”

Jimena Barón vive su mejor momento personal desde que se convirtió en madre por segunda vez de Arturo, su primer hijo con Matías Palleiro. Además, tiene a Momo, fruto de su relación con Daniel Osvaldo. Comenzó el año mostrando el rostro de su bebé después de meses.

A mitad del 2025, Jimena completó su felicidad al dar a luz a su segundo bebé. Como la famosa, tiene una gran y fiel comunidad que festeja su alegría por esta nueva etapa, por lo que insistían en conocer la cara de Arturo.

Jimena Barón mostró la cara de Arturo por primera vez

Después de siete meses, Jimena compartió la foto de su bebé, ya que según sus palabras esperaba que el bebé tuvieron “la cara más formada”. Ahora la famosa, volvió a mostrar a su hijo y quiso dar un consejo a sus seguidores, pero la secuencia que usó fue la que llamó toda la atención.

La actriz y cantante subió la foto de Arturo con una hoja de lechuga en la cabeza, para recordar a sus seguidores que ingieran verduras en su alimentación.

“No se olviden de comer verduras”, escribió Jimena Barón, pero la cara de su hijo se llevó la atención. La publicación se inundó de “likes” y comentarios de la increíble similitud física entre el bebé y su papá Matías Palleiro.

La foto del hijo de Jimena Barón que sorprendió a sus seguidores

“La genética no falla”, “es igual a Matías”, “es su clon”, “no se puede creer” y “los ojos del padre”, fueron los mensajes que dejaron sus seguidores sorprendidos a la mini réplica de la pareja de la famosa.

“Es muy parecido al papá”, comentó Jimena en la misma publicación. Luego le dejó un tierno mensaje a su bebé: “Arturito repollito, te amo”.

La dedicatoria de Jimena Barón a Arturo, su segundo hijo

Al terminar el 2025, Jimena Barón mostró a su segundo hijo y le dedicó tiernas palabras: “Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece“.

Jimena Barón mostró la cara de Arturo por primera vez

“Verte con Momo y verte con tu papá, me inunda de amor. Gracias, hijo, por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día”, agregó con emoción la famosa.

“Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes", cerró Jimena Barón en el tierno posteo dedicado a su hijo.