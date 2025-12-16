Cómo era la relación de Jimena Barón con su padre y por qué usó sus cenizas para el jardín de su casa

A once años de la muerte de su padre, Jorge Guevara, Jimena Barón compartió en sus redes sociales un recuerdo íntimo y cargado de emoción que conmovió a sus seguidores.

A través de un video publicado en Instagram, la actriz y cantante mostró cómo crecieron los tres árboles que plantó tras mezclar las cenizas de su papá con la tierra, un gesto simbólico que mantiene vivo su recuerdo.

“Tres árboles son mi padre. Besitos a Freud. ¿Se acuerdan que mezclé tierra con sus cenizas y lo planté?”, escribió Jimena sobre las imágenes, en las que recorre una por una las plantas que forman parte de este homenaje personal.

En el video, se la ve orgullosa del crecimiento de los árboles y del cuidado que les brinda en su nuevo hogar.

Fiel a su estilo, Barón combinó emoción con humor y reflexión. “Muy hippie el momento en el que se larga a llover y uno empieza a sacar las plantas a la lluvia. Me viene quedando regio ser hippie chic”, comentó, mientras explicaba que aprovecha el agua de lluvia para regar naturalmente su vivero personal. “Los árboles vienen geniales. ¿Se acuerdan que estos tres árboles son mi padre?”, repitió, visiblemente movilizada.

El ritual, según contó, se convirtió en una rutina: cada vez que anuncian lluvia, saca las plantas a la terraza para que se rieguen de manera natural, un gesto simple que para ella tiene un fuerte valor emocional y simbólico.

Cómo era la relación de Jimena Barón con su padre

La relación de Jimena Barón con su padre ya había sido abordada públicamente años atrás. En 2017, durante una entrevista con Verónica Lozano, la artista habló con crudeza sobre el vínculo que mantuvo con Jorge Guevara. “Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Siento que no hay gente buena o mala en el amor, hay gente incapaz”, expresó entonces, al referirse también al padre de su hijo.

Barón contó que su padre se fue cuando ella tenía cuatro años y su hermano apenas dos, y que el reencuentro se dio muchos años después, cuando ella misma decidió ir a buscarlo. “Me hizo sufrir mucho. Nunca apareció. Lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte… y vivía en Palermo”, relató con ironía.

Uno de los momentos más impactantes de ese testimonio fue cuando recordó que su padre le había anticipado su muerte. “Papá me avisó que se iba a morir y que quería ser abuelo. No tenía nada, era una intuición”, contó. Jorge Guevara falleció a causa de una descompensación vinculada a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).