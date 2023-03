Con una basta experiencias en historias de amor fallidas, Jimena Barón se cansó y decidió escribirle una carta a Dios para encontrar a su novio ideal. Así lo confesó en las últimas horas a través de sus redes.

Entre las relaciones que se hicieron públicas se encuentran sus romances con Daniel Osvaldo, papá de su hijo Momo, y el Tucu López, con quien permaneció unos pocos meses. Ahora está en pareja con Matías Palleiro, a quien conoció después de su epístola tan especial, y cuyo vínculo marcha viento en popa y proyectan planes a futuro juntos como la posibilidad de tener un bebé.

Jimena Barón confesó que le escribió una carta a Dios para encontrar a su novio ideal Foto: instagram/jmena

Lo más insólito es que su novio cumple con varias de las peticiones que La Cobra incluyó en su listado. “Esto es bastante gracioso de confesar, pero le escribí una carta a dios describiendo el compañero que me gustaría tener”, reveló en sus historias de Instagram tras las preguntas de sus seguidores.

“Realmente es como si lo hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías”, destacó al mismo tiempo de reconocer que su pareja se estaba enterando en ese momento sobre la carta en cuestión.

Según contó, la idea surgió mientras hablaba con Señorita Bimbo, quien le propuso hacer el escrito con la descripción del hombre que le gustaría conocer. En la petición también incluyó: “Que le gusten las cantinas y las porciones abundantes servidas en fuentes de chapa. Quiero un hombre que me quiera. Que me quiera toda”.

El consejo de Jimena Barón

Jimena contó que su carta se trató de una técnica de reconocer qué quiere en un hombre. “Fue como, ¿si yo tuviera que pedir, qué querés? Fue un ejercicio sentarme y ver eso. Te ayuda después cuando conocés gente para tener claro qué querés. Me sirvió, no sé si Dios me escuchó”, expresó.

Y recomendó a sus seguidores hacer lo mismo. “Yo fui honesta y dije que quería esto. ¿Este chabón es? No, Listo, adiós”, cerró.