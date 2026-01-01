Jimena Barón comenzó 2026 mostrando por primera vez a su hijo Arturo en las redes: “Esos ojos...”

Jimena Barón comenzó el año junto a sus hijos y Matías Palleiro en Quequén, la localidad balnearia dónde vaciona históricamente la familia de su pareja. Tras cerrar un mágico 2025 en que recibió a Arturo, quiso comenzar 2026 con la misma alegría y decidió compartir, por primera vez, el rostro del bebé.

El tierno momento que vive Jimena Barón con su bebé Arturo.

Semanas después del 13 de junio, cuando nació el bebé, los seguidores comenzaron a preguntar cuándo mostraría su rostro. Fiel a su estilo descontracturado, la cantante respondió algo así como “cuándo tuviera una cara más formada”, en referencia a las facciones arrugaditas y “confusas” de los niños cuando nacen.

Finalmente, este jueves aprovechó la emoción de un nuevo comienzo para dar a conocer a sus millones de seguidores el tierno rostro del Arturo, quien en unos días cumples 7 meses.

“Gracias, hijo, por este milagro”

En el mensaje que escribió, la artista le escribió profundas palabras de amor a su hijo, comenzando por “sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”.

Jimena Barón mostró la cara de Arturo por primera vez

“Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias, hijo, por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", expresó.

Y siguió: “Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes".

Jimena Barón mostró la cara de Arturo por primera vez

Más tarde, compartió una historia en la que explicó el por qué de esperar para mostrarlo: “A todos, gracias por la paciencia y por entender que cada uno tiene sus tiempos y, en este caso, Matías quería esperar para mostrar a su primer cachorro”.