Jimena Barón comenzó 2026 mostrando por primera vez a su hijo Arturo en las redes: “Esos ojos...”

Jimena Barón comenzó el año junto a sus hijos y Matías Palleiro en Quequén, la localidad balnearia dónde vaciona históricamente la familia de su pareja. Tras cerrar un mágico 2025 en que recibió a Arturo, quiso comenzar 2026 con la misma alegría y decidió compartir, por primera vez, el rostro del bebé.
Semanas después del 13 de junio, cuando nació el bebé, los seguidores comenzaron a preguntar cuándo mostraría su rostro. Fiel a su estilo descontracturado, la cantante respondió algo así como “cuándo tuviera una cara más formada”, en referencia a las facciones arrugaditas y “confusas” de los niños cuando nacen.
Finalmente, este jueves aprovechó la emoción de un nuevo comienzo para dar a conocer a sus millones de seguidores el tierno rostro del Arturo, quien en unos días cumples 7 meses.
“Gracias, hijo, por este milagro”
En el mensaje que escribió, la artista le escribió profundas palabras de amor a su hijo, comenzando por “sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida”.
“Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias, hijo, por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", expresó.
Y siguió: “Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes".
Más tarde, compartió una historia en la que explicó el por qué de esperar para mostrarlo: “A todos, gracias por la paciencia y por entender que cada uno tiene sus tiempos y, en este caso, Matías quería esperar para mostrar a su primer cachorro”.